Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, informó que por lo menos 20 mil maestros de todo el estado de Tamaulipas no reciben el sueldo que les corresponde.

“Sabemos las condiciones económicas que vive el estado y el país, pero también que la educación debe verse como una prioridad y ésta se hace también con los profesores, y las condiciones de estos no están del todo… bien, tenemos casi 20 mil maestros que no tienen su sueldo ordenado que les corresponde”.

Recordó que esta queja la incluyó en un pliego petitorio que entregó al gobernador Américo Villarreal con la finalidad de que estuviera enterado de la injusta situación laboral en la que se encuentran esos trabajadores de la educación.

“Probablemente en estos días tengamos una charla y podamos decirle: señor le entregamos un pliego que considero es justo para que lo valore”.

Agregó que esa situación también afecta a los maestros que, en su derecho de promoverse y buscar un ascenso, les ponen ese candado en la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (USICAMM).

“En cada lugar hay techos financieros y hay obstáculos, porque no les llega su sueldo, y además la mentada USICAMM, que nos tiene hasta la coronilla a nosotros, ha hecho mucho daño a Tamaulipas. Un compañero que está en esas condiciones tiene derecho a promoverse, a buscar un ascenso y le ponen ese candado donde le dicen que ese techo financiero no está bien. ¡Pero si ellos mismos lo hicieron! Eso es una incongruencia, o sea, no podemos tapar el sol con un dedo”.

Rodríguez Treviño recordó que hay otras demandas pendientes como el tema del reconocimiento de la antigüedad de los Teachers, en el que aún no se ha avanzado nada.

Aseguró tener buena relación tanto con la titular de la SET Lucía Aimé Castillo Pastor como con el gobernador, pero aclaró que las buenas relaciones se fortalecen cuando hay respuesta.

“Las cosas están muy bien con Lucía y el gobernador, pero yo estoy poniendo toda nuestra reflexión social en donde queremos la tranquilidad, porque queremos que el profe esté tranquilo, es primordial. Entonces a veces una cosa son las buenas relaciones, pero las buenas relaciones se fortalecen cuando hay respuesta”, advirtió.