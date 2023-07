Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En su infinita ambición los políticos chafas, ahora investidos de Diputados locales por Tamaulipas, han vuelto al pueblo, lo hacen casi dos años después de que les brindaron la confianza para ese puesto en el que desean reelegirse, por lo menos, y por ello al fin se han acordado de que les gusta el menudo, las gorditas, garnachas, los tacos, sobre todo, comer en puestos donde ni por error se paraban hasta hace unos días.

Hipócritas, eso son, no han hecho nada por el pueblo, no han sido capaces de ponerse de acuerdo para nombrar un nuevo Auditor Superior del Estado o un Fiscal Anticorrupción que nos haga justicia y meta al bote a aquellos poderosos del pasado que se robaron despensas, becas, dinero de obra pública, el destinado para la seguridad o lo que se atravesara.

En realidad, los Diputados no deberían tener ni una sola oportunidad de reelegirse, menos de ir en busca de un puesto de mayor envergadura, salvo uno o dos de los 36 que ahora despachan como tales, se han aplicado en lo suyo, están constantemente con el pueblo y procuran hacer propuesta, el resto solo resultaron vulgares ambiciosos de poder, de presupuestos, de puestos.

Le insisto, son hipócritas, revise sus redes sociales y se encontrará a un Diputado con chamarra puesta, de tanto frío que pasan ellos por el aire acondicionado que se puede dar el lujo de pagar con el dinero del pueblo, pero eso sí, solicitando que las tarifas de energía eléctrica se reclasifiquen argumentando que acá, en Tamaulipas, hace mucho calor.

La verdad los Diputados de esta legislatura no nos representan, han sido los peores de toda la historia y, por tanto, debería hacerse todo lo posible para evitar las reelecciones de estos, incluso que vayan a aspirar a puestos más importantes como alcaldías o espacios en la administración pública.

Más cierto es que la gente ya no se acordaba de sus Diputados porque, desde que ganaron la elección hace dos años, no habían vuelto a acercarse al pueblo, la razón es que les daba un terrible miedo que les solicitaran apoyos porque no saben gestionarlos y jamás soltarían los mismos de sus carteras.

Se cuenta que hubo Diputados a los cuales en las pasadas fiestas de graduaciones se les pidió apoyo y fueron capaces de negarse o, peor aún, cometer la grosería de enviar presentes que parecían castigo más que una felicitación o reconocimiento al esfuerzo de los muchachos.

Por supuesto, no hace falta ponerle partido político a los mencionados, casi todos andan iguales, algunos peor.

Esa es nuestra triste realidad, los políticos nomás regresan al pueblo cuando saben que lo van a necesitar de nuevo.

En su defensa, hay que decir que ellos están en toda la libertad de ocupar los cargos que ganaron y ser malagradecidos con la gente que los llevó hasta ahí, con la ciudadanía, así que si bien es criticable su hipocresía no han cometido ilegalidades, si resulta cínico e inmoral que caigan en esos excesos de presumir sus fotos comiendo gorditas, tacos o en cualquier carretón, pero solo eso, al final no cometen ninguna infracción a la ley al estar tragando solos como mocos porque ya nadie los quiere o porque ni siquiera son capaces de invertirle poquito a su imagen e invitarle la cena a muchas personas para no verse tan abandonados.

En resumen, ellos puedes seguir siendo los políticos aferrados a los puestos, a los presupuestos, al poder, lo que será realmente interesante es saber como se comportará el ciudadano cuando regresen a pedirle el voto, mejor aún, como se comportaran los partidos que les patrocinan cuando les vayan a pedir la oportunidad de reelegirse, de ocupar mejores cargos, aquí será cuando nos demos cuenta si en realidad importamos como pueblo o no…

INVERTIRÁ EMPRESA DE REFINACIÓN 120 MILLONES DE DOLARES EN TAMAULIPAS… Como una muestra más de la confianza de los inversionistas extranjeros en el gobierno de Américo Villarreal Anaya, la empresa Valero, considerada la compañía de refinación más grande del mundo, ampliará su presencia en Tamaulipas con una nueva terminal marítima en el Puerto Industrial de Altamira que implica una inversión de 120 millones de dólares.

Durante una reunión con el gobernador del Estado, celebrada en Casa de Gobierno, el vicepresidente de Operaciones Comerciales para Latinoamérica y director general de Valero en México, Carlos García, anunció también el plan de expansión para instalar once nuevas estaciones de servicio de esta empresa, que se suman a las dos que ya operan en Tamaulipas.

La empresa con sede en San Antonio, Texas y que opera 15 refinerías en todo el mundo, con una capacidad de procesamiento de 3.1 millones de barriles por día, cuenta con una terminal de almacenamiento en la ciudad de Nuevo Laredo, que implicó una inversión de 50 millones de dólares, la cual opera desde 2019 y está conectada vía ducto con tres refinerías en el estado de Texas, con una capacidad de 195 mil barriles de almacenamiento.

NUEVO CENTRO DE ALMACENAMIENTO INICIARÁ OPERACIONES EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2024

Respecto a la nueva terminal en Altamira, el directivo de Valero explicó al gobernador que este centro de almacenamiento contará con una capacidad de 1.1 millones de barriles diarios y deberá estar terminada el próximo mes de noviembre, teniendo previsto el inicio de operaciones el primer trimestre del 2024.

El gobernador Américo Villarreal agradeció la confianza de los inversionistas para Tamaulipas y destacó las ventajas competitivas de la entidad, en cuanto a su ubicación geográfica, su infraestructura, los cruces y puentes fronterizos, el liderazgo en materia energética y la visión humanista de un gobierno que coloca en el centro de cada acción de política pública a las personas, procurando siempre el crecimiento y bienestar social.

Acompañado por el jefe de la Oficina del Gobernador, Ricardo Guerrero Morales y Earl Tuexi Amaro, director de la Promotora para el Desarrollo de Tamaulipas (PRODET), el mandatario tamaulipeco escuchó el plan de la empresa Valero para apoyar como una empresa socialmente responsable a las comunidades en donde tiene presencia y reiteró su disposición para realizar una visita a las instalaciones de la terminal en Altamira y posteriormente estar presente en la ceremonia formal de inauguración.

Por parte de la empresa Valero también estuvieron presentes Gerardo Hernández, director de Relaciones Gubernamentales y Mariana Castañeda, asesora en Asuntos Públicos.

INICIAN VACACIONES EN LA UAT… A partir de este lunes 24 de julio, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia el periodo vacacional de verano 2023, por lo cual todas sus dependencias, tanto académicas como administrativas, entrarán en receso, para regresar a laborar el 7 de agosto.

Conforme lo marca el calendario escolar-administrativo 2023 de la UAT, el 21 de julio concluyó el periodo de clases denominado Verano 2023-2, culminando así un ciclo académico más para aquellos estudiantes que cursaron sus estudios durante esta temporada.

A partir del 24 de julio y hasta el 4 de agosto, se contempla el periodo vacacional oficial para todas las dependencias de la Universidad distribuidas en las distintas sedes de las zonas norte, centro y sur del estado.

Las actividades administrativas se reanudarán el 7 de agosto, marcando el reinicio de las operaciones en las instituciones educativas y en las dependencias de la administración central, con la finalidad de preparar el ciclo escolar Otoño 2023-3.

El 11 de agosto se darán a conocer los resultados del examen de admisión EXANI II CENEVAL; esta fecha será importante para quienes buscan ingresar a la educación superior y para ese efecto presentaron su examen el 20 de julio, ya que podrán saber si han sido aceptados en la facultad o unidad académica de su elección.

Finalmente, durante el mes de agosto se llevará a cabo el periodo de inscripciones y reinscripciones, en que los estudiantes de nuevo ingreso podrán formalizar su inscripción a la institución y seleccionar las asignaturas a cursar, en tanto quienes reingresan podrán planificar su carga académica y asegurar su participación en las clases del siguiente periodo.

El 21 de agosto marcará el inicio de clases del periodo de otoño; y con ello, la entrada en vigor del nuevo modelo educativo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, mediante el cual se pone en marcha el nuevo plan de estudios de la reforma curricular UAT 2023.

Coloque en el buscador de Facebook @CENADeNegros1 y le agradeceré que me regale un Me Gusta, además nos puede seguir en la cuenta de twitter @gatovaliente y, como siempre, le dejo el correo electrónico a sus ordenes para lo que guste y mande… [email protected]

…