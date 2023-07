Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Vicente Fox se metió en un problemón arrastrando a Xóchitl Gálvez. El ex presidente hizo público lo que todos sabemos: xenofóbico y fascista al más puro estilo hitleriano (además de marihuano declarado), que por su origen extranjero se considera superior. Es hijo de José Luis Fox Pont quien, siendo mexicano nacido en Irapuato, tomó la nacionalidad norteamericana y de la española Mercedes Quesada Etxaide originaria de san Sebastián.

El individuo en cuestión ofendió a la nación israelí al despreciar a los ascendientes de Claudia Sheinbaum (cuyos padres, como ella, nacieron en México), al suponer que proviene de una raza inferior descalificando por la misma razón, a la aspirante presidencial de Morena. En este sentido es probable que Fox adopte el antisemitismo alemán del siglo pasado que produjo la barbarie condenada desde siempre por el resto de la humanidad. ¡Neo nazi puro! Y es que sus bisabuelos fueron migrantes provenientes de aquel país hacia EU donde nació su abuelo Joseph Louis Fuchs, apellido que cambiaría por Fox.

Respecto de Xóchitl es público que el ranchero de san Francisco del Rincón fue su verdadero impulsor al nombrarla durante su régimen comisionada nacional para el desarrollo de los pueblos indígenas. ¡Vaya contradicción!, porque después se convertiría en Jefa delegacional de Miguel Hidalgo lugar donde habitan los más ricos de la CDMX. Ella misma reside en las Lomas de Chapultepec.

En el afán de publicitar a Xóchitl, Vicente Fox también agredió a Marcelo Ebrard calificándolo de “fifí francés”, de igual manera que llamó “extraterrestre” a Gerardo Fernández Noroña y a Adán Augusto López proveniente de Transilvania. Podríamos decir que “el botudo” perdió el juicio -si es que alguna vez lo tuvo-, aunque lo más probable es que aproveche la ocasión para echar fuera el odio hacia quienes forman parte de la Cuarta Transformación puesta en marcha por Andrés Manuel López Obrador y que indudablemente proseguirá sobre cualquier obstáculo, los siguientes sexenios.

No descartemos la ignorancia y barbarismo del que para desgracia de la república “gobernó” entre 2000 y 2006, urdiendo al final del sexenio el atentado más grande contra la democracia al realizar el fraude en la elección presidencial imponiendo a Felipe Calderón Hinojosa pisoteando la voluntad popular inclinada hacia AMLO.

Por supuesto no extrañan las expresiones de Fox considerando que la mayor parte de quienes apoyan a Xóchitl piensan igual, “están cortados por la misma tijera”, como diría mi sagrada abue que El Superior debe tener a su diestra como auxiliar en la solución de asuntos complicados. En este caso el escribidor está seguro que la sugerencia será enviar derechito al infierno al señalado esposo de Marta Sahagún por estar negado a vivir en sociedad.

Este golpe a Xóchitl es festejado por las dirigencias del PRI y PRD, opuestos a la imposición del sector poderoso del PAN, pues tienen sus propios aspirantes a la candidatura presidencial y no están de acuerdo con la sorpresiva “inflada” de que ha sido objeto la senadora azul, bajo sospecha, por cierto, debido a la increíble riqueza lograda a la sombra de los regímenes rapaces del neoliberalismo.

“¡No me ayudes compadre!”, ha de ser el mensaje cifrado de la senadora con licencia al ex presidente, principal promotor del consumo de la marihuana en Latinoamérica alias “el gato con botas”.

PANISMO AGÓNICO

En Tamaulipas la decadencia del PAN es evidente por lo que difícilmente sobrevivirá después del próximo proceso electoral. Desacreditados y señalados por presunta inmoralidad quienes ejercen o ejercieron funciones públicas a nombre del señalado partido, se convirtieron en destructores de su propio destino.

Decir que el PAN carece de futuro en la entidad es cercano a la realidad considerando que la mayoría ciudadana no cometerá el mismo error después de la experiencia del anterior régimen y votar por los verdugos no tendrá sentido cuando el masoquismo definitivamente pasó a la historia empujado por la indignación popular, así que nadie o muy pocos serán quienes suspiren por un pasado ensombrecido por el temor y la soberbia.

Cierto es que no existen soluciones mágicas para superar la problemática general del estado. Esto apenas empieza y habrá que esperar lo suficiente para confirmar que la voluntad del cambio es valedera. No olvidemos que la memoria pública tiene que ver con la frustración provocada por actores políticos que antepusieron intereses personales y de grupo al compromiso con la sociedad. Ahora se trata de recobrar la confianza, he aquí el reto para las actuales autoridades.

SUCEDE QUE

La luna de miel también tiene fecha de caducidad.

Y hasta la próxima.