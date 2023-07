Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- No está usted para saberlo ni nosotros para contarlo, pero el paisanito que aspira a la Presidencia de México no levanta en las encuestas, a pesar de que se deshace en redes tratando de quedar bien con el electorado.

Después del 10 de agosto, cuando Francisco Javier ha prometido que se presentará personalmente y en persona en la Ciudad de México, le dirán el “gracias por participar”. El juego habrá terminado.

A partir de entonces quedarán tres suspirantes y al final Xóchitl Gálvez, la favorecida por los Dioses Mayores.

Hay encuestas de la interna del Frente Amplio por México en que el ex Gobernador no sale “en la foto”. La más conocida es de julio en que la empresa México Elige, concede a Gálvez el 63 por ciento de simpatías, 10 para Santiago Creel, 9 Enrique de la Madrid y empatados en 4 puntos Francisco Javier Cabeza y Beatriz Paredes.

Fuera de Xóchitl, que no puede ir como candidata presidencial plurinominal, los restantes 12 del FAM estarán en condición de reclamar un lugar en la lista plurinominal rumbo al Senado o Cámara de Diputados.

Por su parte una investigación de Poligrama concede a Gálvez el 23 por ciento de simpatías, el 10.7 a Santiago Creel, Paredes el 8.3 y no sale el “gringo” de Reynosa.

Otra de Poligrama, ya sobre la intención del voto presidencial, la más reciente, dice que si hoy fueran las elecciones el 45.4 votaría por Claudia Sheinbaum, el 40.6 por Gálvez, 16.5 por Adán Augusto y 11.0 por Ebrard. No se ve el paisano.

La encuesta de Massive Caller elaborada el 15 de julio coloca al paisano en el séptimo lugar del Frente por México, con el 4.7 por ciento de preferencias de los encuestados.

A la pregunta de ¿quién le gustaría que fuera el candidato de la oposición a la Presidencia de la República?, Xóchitl Gálvez sumó el 41.5 por ciento, Creel 16.0, Enrique de la Madrid 14.5, Beatriz Paredes 11.1, Silvano Aureoles 7.2, Miguel Ángel Mancera 5.0 y Francisco García Cabeza de Vaca en último lugar con 4.7.

En trabajo de julio de Electoralia, otra de las empresas nacionales de prestigio, Cabeza de Vaca no aparece en los primeros diez lugares de respuestas a ¿quién cree que será el próximo presidente de la República?. Primero Claudia Sheinbaum con el 33 por ciento, seguida de Marcelo Ebrard el 25, Xóchitl Gálvez 13 y Adán Augusto López 11.

Nunca estuvo en posibilidad de alcanzar la nominación por los tres partidos, y le falta cruzar los filtros de las órdenes de aprehensión y residencia efectiva en territorio nacional.

¿Cómo va en las firmas? No sabemos pero el sistema les ha fallado desde el 4 de julio cuando debieron arrancar.

Necesita 150 mil levantadas en por lo menos 17 entidades (mínimo mil en cada región). Por Tamaulipas no podrá acumular más de 20 mil, si es que pensaban hacer “roncha” aquí.

Los tres partidos esperan sumar un millón 800 mil apoyos válidos (necesitan 30 millones para ganar).

La verdad es que Francisco se “calentó” con grandes desventajas que lo empequeñecen: Una comunidad local que mayoritariamente lo repudia por el desgobierno que hizo, denuncias de corrupción, el nepotismo de colocar a su hermano como senador e insistir en sostenerlo para una reelección.

Si en otras partes de México no lo conocen, aquí sí. El del PAN ha sido el gobierno más corrupto en la historia de Tamaulipas y eso no le favorecería en las urnas. Por voto directo Cabeza de Vaca no ganaría ni una diputación local.

Y otro factor principal en su contra: Tiene casi diez meses fuera de México por temor a ser aprehendido ¿lo estarán esperando los agentes de la Fiscalía el 10 de agosto?. Ha prometido regresar en esa fecha.

Pero como dijo el Gobernador Américo Villareal el 28 de marzo del presente -cuando un reportero de El Norte de Monterrey le hizo pregunta-: “Tiene un padecimiento que se llama mitomanía, una situación compulsiva y permanente de mentir”.

“A veces hay que tomarlo con humor”, como agregó en su declaración el propio ejecutivo. Así tomamos algunos comunicadores lo que maneja el ex Gobernador. Es un mitómano.

El encanto pues, está por acabarse. Ni él, ni Tomás Yarrington Ruvalcaba en su tiempo, tuvieron posibilidad de ser candidatos presidenciales. El segundo está en el botellón en los Estados Unidos, el destino de Cabeza está por escribirse.

Por cuanto hace a la actividad gubernamental, pese a que hay periodo de vacaciones veraniegas, el Gobernador Américo Villarreal Anaya participó en Nuevo Laredo en un amplio diálogo con el Embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, y hasta concedieron entrevista de prensa en las márgenes del Río Bravo, lado americano.

Se sumaron la presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas y el Alcalde de Laredo, Texas, el doctor Víctor Treviño, así como funcionarios de distintos niveles de gobierno.