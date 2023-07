Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Circula un video de Gastón Herrera, quien era subdelegado de los programas sociales en Nuevo Laredo, acusando al gobernador Américo Villarreal Anaya, a su hijo Américo Villarreal Santiago y hasta a su exjefe. Luis Lauro Reyes, el delegado de los programas sociales de la federación en Tamaulipas, de tener metidas las manos en el proceso interno de Morena para elegir el candidato a presidente y de distraer dineros públicos hacía el mismo.

Por supuesto, Herrera parece, o es, un muñeco de ventrílocuo, da la impresión de que todas las palabras que prolifera nomás salen de su boca, pero alguien lo sostiene por la parte de atrás de su cuerpo para meterle ideas y atizarle a sus contrincantes, tan es así que ni se necesita ponerle nombre a su patrocinador ya que es público en todo Tamaulipas.

Claro, claro, le salen muy sentidas las presuntas denuncias por una sencilla razón, lo quitaron de una subdelegación que le pudo significar un cargo de mayor relevancia, ser alcalde como lo sueña, y lo hicieron porque, dicen sus contrincantes, él si pretendía utilizar, o ya utilizaba, su puesto para promover a Adán Augusto como aspirante a la presidencia de la República y estaba impedido por ser funcionario público.

Ahora, de las acusaciones que hace el ex subdelegado, si hubieran sido serias o reales, pues en lugar de agarrar el cel, meterse al feis y hacer su video, acude con pruebas a presentarlas ante las instancias correspondientes, hubiera ido a solicitarle a una autoridad que deslinde responsabilidades, sus actos evidencian que de todo lo dicho por él y sus patrocinadores no tiene sustento.

Lo real es que Herrera, o mejor dicho su manager, o ambos, están más interesados en el ruido mediático que en la legalidad, pretenden hacer subir en las encuestas al exsecretario de Gobernación y como creen que en la política todo se vale pues les dan vuelo a acusaciones sin importar que sean mentiras, que no las puedan probar, pero les vale porque eso los hace visibles.

Ahora, de lo otro, de lo que habla, pues para nadie es un secreto que el corazón del hijo del gobernador y quizá del mismo Américo Villarreal Anaya, laten a favor de alguien de los aspirantes, de Claudia Sheinbaum, lo han hecho público y hasta resulta sano que eso ocurra porque asumen un liderazgo que les ha confiado la sociedad, en este caso los morenistas, y, también es positivo porque eso no es pecado mientras no distraigan dinero público o tiempo oficial a esas aventuras.

Exacto, apoyar a una aspirante o a un aspirante a la presidencia de la República es casi una obligación de los militantes de Morena, más de quienes ocupan cargos de elección popular, hacerlo público de las maneras que les parezcan correctas también, como igual es una obligación del gobernador asumir su liderazgo, ejercerlo, pero siempre dentro de marco legal.

Y no, no es ninguna sorpresa lo ocurrido con Gastón Herrera, era previsible que en la contienda interna de Morena las acusaciones aparecerían y se vayan a hacer con mayor dureza a la contienda Constitucional porque, sin que sea una sentencia, es casi un hecho que entre Claudia, Adán Augusto, Marcelo y Ricardo Monreal saldrá el futuro presidente de la República y por acá, por el norte, somos buenos apostadores, el ejemplo ahí se ve, algunos le meten el resto a su gallo así se note a leguas que ya está herido de muerte.

Pero además será imposible controlar este tipo de actos de belicosidad, Morena todavía es un movimiento, su organización no tiene la fortaleza del PAN o PRI que de un golpe cortan cabeza y ya, no, con los de guinda muchas veces cada cabeza es un mundo dentro y eso hace más vivo al partido que apenas está en un proceso de ideologización de su militancia que seguramente les llevará, algún día, a entender que deben sacrificar sus amores o fanatismo por el bien del partido o morir en sus ambiciones, todo será dependiendo del éxito que tengan sus capacitadores.

Entonces, lo que sí es una sentencia es que vendrán peores tiempos para los morenos, acusaciones más temerarias e incluso ridículas, es probable que hasta hagan shows en otras instancias electorales buscando reflectores, buscando ser visibles y ganar la interna, ya lo verá.

En el caso de los tamaulipecos lo que sigue es estar muy atentos y no dejarnos engañar por cualquiera, entender que los equipos de los aspirantes a la presidencia de la República van calentando motores y que no se van a detener ante nada porque la apuesta es el control del poder nacional, eso sí, también se deben tomar las cosas de quienes vienen porque todos tienen compromisos y con un añadido, debemos entender que esto no es política, es grilla, y la misma no debe alejarnos de participar en las elecciones internas de los partidos y menos en las constitucionales o en los gobiernos porque en ello también va nuestro futuro y, créalo, ese lo debemos construir todos sin importar lo que puedan decir unos y otros, sin importar las ambiciones o pretensiones sociales de unos y otros…

BUSCAN APROVECHAR EL HENEQUEN… Científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) buscan revalorizar el aprovechamiento integral del henequén (Agave fourcroydes) y su uso en diferentes industrias aprovechando otros componentes como el tallo (piña), las espinas y el subproducto de la generación de fibra (jugo de penca).

El grupo de trabajo a cargo del proyecto está integrado por la Dra. Ma. Guadalupe Bustos Vázquez y los doctores Daniel Trujillo Ramírez, Alejandro Martínez Velazco y Rodolfo Torres de los Santos, investigadores de la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante.

En el desarrollo de su proyecto se avocaron a proporcionar un análisis sistemático sobre el panorama biotecnológico de las investigaciones en donde se estudia el potencial de cada uno de los componentes estructurales del henequén.

Para ello, el grupo realizó una revisión sistematizada de literatura y una búsqueda de información en las bases de datos más destacadas de más de 469 referencias, de las cuales se destacaron 98 documentos científicos relevantes para dicho estudio.

En la revisión bibliográfica se encontró más información sobre los usos de la planta de manera integral; por ejemplo, del tallo del henequén se pueden obtener compuestos bioactivos, como fructanos, flavonoides y esteroles, que pueden ser incorporados en dietas animales y humanas; mientras que del jugo de las pencas se ha obtenido etanol.

También se ha explorado el desarrollo de nuevos materiales utilizando la fibra de manera nativa y modificada para la obtención de morteros fibrorreforzados para su aplicación sustentable en la industria de la construcción.

Por otra parte, se encontraron contribuciones sobre alternativas prometedoras de utilización del cultivo, como las fibras modificadas y combinadas con otros compuestos para el reforzamiento mecánico de nuevos materiales.

El trabajo de literatura elaborado por los científicos del Departamento de Biotecnología de la UAT permite dar a conocer que el henequén no solo se cultiva en la península de Yucatán, sino en otras regiones del país, como Tamaulipas y el Estado de México, donde su aprovechamiento y explotación comercial no ha sido suficientemente documentada.

Los científicos de la UAT publicaron este trabajo en un artículo científico que aparece en el segundo número del Volumen 26 (mayo-agosto) de la revista Tropical and Subtropical Agroecosystems, una publicación internacional revisada por pares, dedicada a difundir información que contribuya a la comprensión y el desarrollo de los agroecosistemas en áreas tropicales y subtropicales, así como las interacciones resultantes y su relación e impacto en la sociedad y el medioambiente.

