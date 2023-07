Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Las circunstancias en que se dio el atentado contra el Secretario General de Gobierno, HÉCTOR JOEL VILLEGAS GONZÁLEZ y sus escoltas, así como la “filiación” de los civiles armados que se aventaron “el tiro”, está por aclararse.

En este tipo de casos lo más factible es que se trate de algo planeado para producir determinado efecto. Como dicen los que saben sobre la llamada delincuencia organizada y sus ligas con la política: el evento se armó para calentar la plaza, entiéndase generar nota negativa a nivel estatal, nacional y más allá.

Ni modo que no provoque ola informativa y grilla un suceso de tal magnitud, ya que la agresión se dio contra el segundo de abordo en la estructura gubernamental. Ni más ni menos que el encargado de de la gobernabilidad en Tamaulipas.

Cabe apuntar que el suceso ocurre en un contexto que no debe minimizarse.

En principio se identifica la disputada entre agrupaciones delictivas por el control de espacios en la región fronteriza, sobre todo en Reynosa, Río Bravo y Matamoros, lo que trae repercusiones en San Fernando y localidades aledañas que enlazan el centro y la región norte.

Aunado a ello tenemos que los reacomodos de las bandas criminales no son nuevos ya que desde sexenios anteriores se están dando escisiones y confrontación entre tales o cuales grupos, con mayor ímpetu al término de un mandato y al arranque del siguiente.

En efecto, el otro aspecto que debe considerarse es el que tiene que ver con lo político.

Y en ese sentido, debe señalarse que estamos en un proceso electoral adelantado, no solo entre los aspirantes a la Presidencia de la República sino en cuanto a las alcaldías y diputaciones para la legislatura de la entidad.

Aquí tendrá que considerarse que el ex gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, ha levantado la mano para ser aspirante del bloque opositor y convertirse en prospecto presidencial.

Vale hacer el apunte que el personaje en mención trae cualquier cantidad de negativos al grado que, sus propios compañeros de partido y de la oposición, no le dan la dimensión que cree merecer.

Un punto más a considerar es que el ex mandatario ha utilizado los supuestos logros durante su gestión, en materia de seguridad, para publicitarse y a la vez arremeter en contra del Gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, cuando suceden eventos de violencia e inseguridad, pese a que datos del Secretariado Ejecutivo de Seguridad, en el ámbito nacional, da cuenta que en la entidad se manejan datos positivos en seguridad, en la presente gestión estatal.

A propósito, el propio VILLARREAL ANAYA ha subrayado que, en la actualidad, no se tiene trato con criminales y que antes éstos andaban sin mayor preocupación.

En tal escenario no se requiere hacer análisis profundos para inferir a quiénes perjudica y a quiénes pueden beneficiar los eventos de inseguridad.

De ahí que es pertinente recordar la “teoría” del actual Gobernador de Sonora, ALFONSO DURAZO MONTAÑO, cuando encabezó foros sobre seguridad, uno de ellos en Victoria, luego del triunfo de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR que lo llevó a la Presidencia de la República.

En aquel entonces DURAZO MONTAÑO fue contundente al subrayar que detrás de cada “grupo de la delincuencia organizada o desorganizada”, están políticos y servidores públicos.

Igual debe señalarse que los integrantes de agrupaciones criminales actúan mediante una cadena de mando y es difícil que realicen acciones sin tener determinados objetivos.

Por lo general lo que planean lo ejecutan al pie de la letra, así se trate algo complejo.

De modo que tampoco debe descartarse ese elemento y menos la “eficiencia” que aplica para causar ciertos efectos y su pronto aprovechamiento en materia propagandística.

Lo que se registra son las reaccionen inmediatas y algunas de ellas de evidente mala intención, por ejemplo la del senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, que reapareció este lunes en Reynosa a fin de efectuar un trámite de su escurridizo carnal.

En realidad parece que el objetivo central fue hablar maravillas de su consanguíneo, atacar a la 4T y a VILLARREAL ANAYA, utilizando de manera sesgada lo de la violencia e inseguridad.

La coincidencia no esta exenta de suspicacia. Y hay motivos para pensar así, dado el marcado oportunismo que caracteriza a la vertiente del cabecismo y su enfermedad de riqueza y poder al costo que sea.

AL CIERRE

Como por arte de magia bajó a territorio el senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA para tramitar, en el Ayuntamiento de Reynosa, una carta de residencia a su hermano FRANCISCO.

Al ser ubicado por los periodistas que cubren la fuente y algunos que fueron alertados sobre la presencia del panista, le llovieron preguntas al legislador que trató de desviar de manera atropellada mientras subía la escalera del edificio municipal para entregar la documentación a una empleada de la Secretaría del Ayuntamiento.

De buenas a primeras ISMAEL se despojó de su sonrisa inicial al escuchar que la cancerbera fue contundente al responderle que no le recibirían los papeles debido a que le faltaba llenar un formato.

Ante el descontón, el senador trató de presionar a la mujer pero tuvo que recular y amagó con regresar por la carta.

Luego de la advertencia, ISMAEL continuó con su segundo acto, el principal. Y es que tan pronto como dio la espalda a la servidora pública del municipio, el malogrado gestor se dirigió a los periodistas, que prácticamente traía encima mediante cuestionamientos. ¡Vénganse tantito!, les pidió.

De ahí para adelante se robotizó y dio rienda suelta a su soliloquio.

Volvió con el rezo de la violencia e inseguridad; refirió lo del suceso de la madrugada de este lunes en el que se atentó en contra del Secretario General de Gobierno y echó culpas a los contarios y loas a su carnal. “El único gobernador que no pudo desaforar la federación”, sostuvo.

El caso es que los reporteros lo hicieron trastabillar y perdió el hilo de su perorata.

¿Por qué el ex gobernador no vino a realizar el trámite? ¿Teme ser detenido? ¿Dónde esta? ¿Dónde vive? ¿Porqué no da la cara? ¿Así pretende ser candidato, desde la clandestinidad?

Sobraron las preguntas y las respuestas no llegaron, de manera explicable.

Mientras ISMAEL no paraba de recetar el guión que traía trazado en redes sociales igual le tupian.

“Así dejaron los panistas a Tamaulipas”, en referencia a los grupos del crimen organizado que coexistieron con el cabecismo.

Es evidente que la tirada central de FRANCISCO es armar barrullo y negociar con el PAN una candidatura plurinominal para seguir vigente en la política, tener impunidad y continuar en el atraco.

Lo suyo es vender la falsa percepción de que en Tamaulipas tiene su amplio reducto, lo que no deja de ser “política ficción” porque van tres elecciones consecutivas que pierde.