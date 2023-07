Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Luego del desgarriate que se armó en el Congreso de Tamaulipas, que incluso llegó a los golpes de panistas contra un periodista, diferentes fracciones parlamentarias informaron que impulsaran una ley antichapulines, es decir, una especie de normas para asegurar que los diputados se conserven en el mismo partido por el que fueron electos durante todo su periodo, la pretensión es que no ocurra lo mismo que en esta legislatura que se han cambiado una y otra vez de bando, al parecer, solo siguiendo el tintineo del dinero.

La indignación de los que ahora impulsan esa ley bautizada como antichapulines es porque, según ellos, fueron traicionados y ahí ya empezamos mal porque ni siquiera tienen la humildad de reconocer que fueron los partidos políticos los que se equivocaron, los que llevaron de candidatos a políticos nefastos, sin ninguna ideología, muy propensos a morder la mano que les dio de comer y a no respetar la voluntad política del ciudadano, es decir, que solo han obedecido a sus instintos, en el peor de los casos, a sus carteras.

Siendo honestos, la propuesta de una ley antichapulines se escucha hasta ridícula, violatoria de los derechos políticos de las personas y anticonstitucional al grado que se antoja casi imposible que se apruebe o perdure luego de cualquier revisión que se le haga por los tribunales electorales.

Siendo más honestos aún, el problema del chapulineo es fácil de resolver, basta con que los dirigentes partidistas dejen de embolsarse tanto dinero y se pongan a trabajar en lo que les obliga la ley, capacitar a su militancia, hacerla más participativa, impulsar la democracia y llevar a las urnas de candidatos a sus mejores hombres y mujeres, a esos que contra viento y marea se pueden conservar en el lado honesto y respetar su ideología.

¿Por qué se brincan los políticos de un partido a otro?, fácil, porque no tienen más Dios que el dinero, no creen más que en su beneficio propio, ahora, ¿sabe usted cuánto recurso se destina a los partidos para que eso no suceda, para que capacite y haga participativa a su militancia?, son millones y millones de pesos que cada año se les entregan, que provienen de nuestros impuestos y ni siquiera sabemos dónde están ni en que se los gastan, vaya, pareciera que los tiramos a la basura.

Por eso le pregunto, ¿ley antichapulines en la política?, pues bastaría con que fueran más honestos y, sabe qué, eso nunca sucederá si nosotros como ciudadanos no los obligamos a serlo, si nuestro voto sigue siendo originado por odios, despensas, becas, pensiones y hasta caras bonitas, conclusión, ellos, los políticos chapulines no cambarán nunca y menos por gusto.

Vaya, tan no cambian que las leyes electorales las violan a placer y todavía se quejan de hostigamiento por parte del INE o de Trife, según sea el caso.

Eso es parte de lo que también da miedo, digo, si como aspirantes a un cargo de elección popular hacen lo que les viene en gana, ¿usted cree que con todo el poder privilegiarán la ley y los intereses del pueblo por sobre los de ellos o los de sus patrocinadores?

Lo más triste del caso es que la ciudadanía sigue muy alejada de la política, ven arribar a la misma a una persona que tiene un only fans y la desacreditan sin darle oportunidad de mostrar sus capacidades, sus atributos, peor el caso, ven aspirar a la presidencia de la República a un político que ya demostró ser ladrón o parecerse mucho a uno de ellos, no solo eso, sino que cometía delitos con singular alegría y le aplauden como si esas fueran gracias a premiar.

Y así seguiremos, le insisto, lo de los chapulines de la política solo es un síntoma, el verdadero mal se encuentra en el sistema de partidos de este país y no quiere cambiar…

DEJA REGULARIZACIÓN DE AUTOS 710 MILLONES DE PESOS… Gracias al Decreto de Regularización de Vehículos Usados de Procedencia Extranjera llegarán a Tamaulipas 710 millones de pesos por concepto de este trámite, los cuales serán utilizados para la pavimentación de calles, así lo expresó la secretaria de Finanzas, Adriana Lozano Rodríguez.

“Este programa es de gran beneficio para las y los ciudadanos, lo recaudado es exclusivamente para pavimentar las vialidades de los municipios y este beneficio de tener mejores vialidades es para todos», expresó.

Fue el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador quien dio a conocer que hasta el momento, es Tamaulipas la entidad que sustenta el primer lugar a nivel nacional, por el mayor número de unidades motrices puestas en regla.

APLICA UAT EXAMEN CENEVAL A ASPIRANTES A UNA CARRERA UNIVERSITARIA… En el marco de las políticas de calidad instituidas por el rector, C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, todo está listo para que, este jueves 20 de julio, a partir de las 9:00 horas, la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleve a cabo la aplicación del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL).

En ese contexto, la UAT se prepara para recibir a los sustentantes del proceso de admisión para el ciclo escolar correspondiente al período 2023-3 (período de otoño) de esta casa de estudios.

El EXANI II se desarrollará de manera presencial en todas las facultades y unidades académicas de la UAT, distribuidas en las sedes de Reynosa, Nuevo Laredo, Matamoros, Río Bravo, Valle Hermoso, Victoria, Mante y Tampico.

La Secretaría de Gestión Escolar, a través de la Dirección de Servicios Escolares, tiene a su cargo la aplicación del examen, mismo que es supervisado por representantes del CENEVAL, personal de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UAT y el área jurídica de la Universidad, así como autoridades académicas de los respectivos planteles, con la finalidad de asegurar que el proceso se desarrolle sin inconvenientes.

El rector Guillermo Mendoza Cavazos ha hecho énfasis en ofrecer a los sustentantes y a los padres de familia, un proceso de admisión transparente, que cumpla con los más altos estándares de certeza y legalidad, garantizando que sean los estudiantes con mejores promedios quienes obtengan un lugar en las aulas de la UAT.

