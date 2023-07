Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El error de algunos funcionarios de la actual administración estatal es asumir que hacen bien su trabajo y no escuchar y menos atender crítica alguna sobre su desempeño.

Se entiende que cuiden su chamba y que no caigan en el catastrofismo y la amargura pero tampoco es recomendable que se consideren “excelencias” en el cumplimiento de las funciones conferidas.

Entre sus responsabilidades se encuentra ser eficientes, autocríticos y dejar de lado el egocentrismo. Siempre hay pendientes por atender y estrategias que habrá que afinar o reorientar.

Veamos el caso del Congreso tamaulipeco con el que se da una relación constate a través de un par de instancias del ejecutivo estatal: la Dirección Jurídica del Gobierno de la entidad a cargo de la abogada, TANIA CONTRERAS LÓPEZ y la Secretaría General de Gobierno cuyo titular es HÉCTOR VILLEGAS GONZÁLEZ.

La primera trae sus pendientes pero, en general, ahí la lleva al confeccionar iniciativas que han quitado espacios de influencia al cabecismo dado el entramado perverso que dejaron a la actual administración estatal.

Algunos de estos logros son dar marcha atrás a facultades que se le dio a la otrora super fiscalía a la que se le entregó el manejo del secretariado de seguridad pública y hasta la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica (UIFE), además de recuperar lo del tema de las comapas a las que, en el pasado reciente, les otorgaron cierta autonomía para asegurar el manejo de recursos y así facilitar que personajes del panismo, como el senador, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA, metiera mano por medio de servidores públicos colocados en dichos organismos.

Hay más material de referencia pero sirva esto para establecer que sí se trabaja y avanza en el área jurídica.

La otra cara de la moneda refleja que no han entregado buenas cuentas, al menos no con la prontitud que se requiere, por ejemplo en lo del seguimiento para que se actúe en base a las denuncias en contra de ex funcionarios del gobierno anterior, los cuales saquearon el patrimonio estatal y ahora gozan de lo robado a los tamaulipecos.

Por ahí andan viendo a quién atracan sujetos de uñas largas y cuestionable moral como GLORIA MOLINA GAMBOA, MARIO GÓMEZ MONROY, CECILIA DEL ALTO LÓPEZ, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, GERARDO PEÑA FLORES y el propio ex Jefe del Ejecutivo, FRANCISCO N.

A propósito, qué tanto avanzó lo de las denuncias que se llevan en contra de ex gerente de la COMAPA de Tampico, JORGE FEDERICO RIVERA SCHOTTE y demás saqueadores del organismo.

En las irregularidades que se cometieron en el manejo de recursos de la Comisión igual aparece el nombre del senador del PAN, ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA.

Sería de gran ayuda que se informara con cierta frecuencia, cada mes o dos, sobre el proceso que se les sigue a los ex servidores públicos para que se sepa si va bien o esta siendo bloqueado dese la Fiscalía o el Poder Judicial.

Mucho ayudaría el hacer éste ejercicio de rendición de cuentas y trasparecía que permitiría que los ciudadanos conocieran, de primera mano, si se actúa conforme a derecho o si hay maniobras al margen de la lay promovidas por servidores públicos de filiación cabecista para proteger a sus ex compañeros.

Otro de los nudos que no ha podido destrabar en el Congreso y con el apoyo del área Jurídica estatal y la General de Gobierno, son los casos del Fiscal Anticorrupción, RAÚL RAMÍREZ CASTAÑEDA y del Auditor Superior, JORGE ESPINO ASCANIO. Ambos deberían de estar ante un juez; mínimo despedidos del cargo.

Desde luego que es un boleto del Congreso pero, en lo jurídico y en lo político, éste tipo de asuntos no son ajenos a CONTRERAS LÓPEZ y a VILLEGAS GONZÁLEZ.

Igual en el Congreso algo le toca al subsecretario, RÓMULO PÉREZ SÁNCHEZ. Y por ahí, en éste paquete, debe estar prestando sus buenos oficios el experimentado operador político, RICARDO GAMUNDÍ ROSAS.

En efecto, a los servidores públicos les toca ponderar su labor y minimizar tropiezos pero es un error no mencionar lo que falta por hacer y las inercias a las que se enfrentan.

Mal punto si no se percatan del torrente informativo que impacta a la población y la prontitud y frecuencia con que esto sucede, a través de medios digitales.

Ahí también amerita no soltar el hilo porque la contra trae su estrategia destinada a desinformar a los ciudadanos y atacar al Gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA.

Por ello los servidores públicos deben dar resultados para que se frene la embestida perversa que se echó a andar por los emisarios del pasado antes de ser echados de la gubernatura.

AL CIERRE

Desde el Comité Ejecutivo Estatal de Morena convocan a rueda de prensa para este jueves a las 10:00 horas en la sede del partido, en Ciudad Victoria.

Al frente del encuentro con los reporteros estará la lideresa del instituto político, YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ.

A ver si el resto de los partidos sigue el ejemplo y hace, con mayor frecuencia, éste tipo de eventos.

De manera esporádica algo hace el PRI y el MC, mientras que los del PAN no se ven ni se escuchan, menos ahora que agredieron a un compañero periodista y quisieron, de manera cínica, asumirse agredidos.

Del resto de los partidos se sabe que andan a las pegadas y están listos para la pepena y los cargos de elección popular plurinominales.