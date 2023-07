Por Agencias

Ciudad de México.- Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, aceptó que se equivocó el lunes cuando habló de una “discriminación inversa” en su contra por parte del jefe del ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, por el color de su piel y ojos.

“Fue un lapsus, un equívoco y bueno fue algo que así sucedió y así hay que reconocerlo, pero eso no quita que hay un trato diferenciado del presidente. Claramente él está gobernando para los suyos y para los otros, ni diálogo; insultos, descalificaciones y además, pone categorías, él sí, descalificatorias y bueno, pues esto hay que responderlo de alguna manera. Esa no fue la manera correcta, pero sigo insistiendo en que el Presidente estigmatiza y eso me obliga a darle una respuesta”, subrayó.

Creel Miranda dijo al mandatario que quien se lleva se aguanta, porque luego dice “bueno, ¿y por qué me dan estas respuestas?”. Pues nada más hay que preguntar quién empezó, quién sembró la semilla del odio, de la división, de la polarización en este país. Pues fue usted, nadie más. En los gobiernos anteriores no había, pues, esta situación de confrontación, de odio, de no diálogo con la oposición”.

El diputado por el PAN rectificó sus señalamientos sobre la discriminación inversa, luego de ser criticado en redes sociales y ser objeto de diversos memes.