Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cumplirá “bajo protesta” el ordenamiento de las autoridades electorales para que no se manifieste sobre los aspirantes presidenciales y el proceso para 2024.

Sin embargo, dejó claro que aún no ha recibido la notificación del Instituto Nacional Electoral (INE) por lo que este lunes de nuevo dio a conocer los contratos que “por influyentismo” recibió por nueve años la actual senadora panista y aspirante a la Presidencia por el bloque opositor, Xóchitl Gálvez.

“Vamos a cumplir con todos los ordenamientos legales, como siempre lo hacemos, y con las decisiones en este caso de los organismos electorales. Nada más que lo hacemos bajo protesta, porque es muy injusto el que el grupo de potentados, que se sentían dueños de México, con todo su dinero, con sus medios de información, con sus intelectuales a sueldo, estén lanzados en contra de nosotros y que las autoridades nos limiten nuestra libertad, la libertad de manifestación, de expresión, la libertad de réplica, el derecho a disentir”, señaló en la mañanera a pregunta sobre el tema.

Pese a ello, subrayó, “vamos a respetar, a acatar esas recomendaciones, pero están muy mal acostumbrados nuestros adversarios. Quisieran que estuviésemos atados y callados, nos quisieran silenciar y nada más ellos hablando y hablando y hablando, y mintiendo, mintiendo, mintiendo, y calumniando calumniando, calumniando, en la radio, la televisión y los periódicos, de manera mayoritaria, como nos sucedía en más de un siglo en nuestro país. En ese sentido es un retroceso”.

Ante los reclamos de la propia Gálvez en el sentido que el mandatario estaría usando “todo el aparato del Estado” para investigarla, y su amago de que procederá legalmente -sobre todo por la difusión de los contratos de sus dos empresas desde 2015 a la fecha con un monto de más de mil 400 millones de pesos-, el tabasqueño planteó que no se necesita usar el aparato de Estado para evidenciar esos convenios.

“Es casi del dominio público. Yo lo tengo que dar a conocer porque la mayoría de los medios de información son medios de manipulación, y están al servicio de la mafia del poder, están al servicio del bloque conservador, y los medios de manipulación en nuestro país son como sus vasallos, con honrosas excepciones. ¿Qué es lo que hacen? Obedecer y callar. ¿Qué no están callados con lo de Genaro García Luna, que es un escándalo tremendo, porque el que era secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, su brazo derecho, está preso en Estados Unidos acusado de brindarle protección a las bandas del narcotráfico y existen pruebas y elementos para sostener que en todo ese sexenio hubo un narco-Estado en México, y no se dice porque todos, con honrosas excepciones, están involucrados, es una especie de asociación delictuosa, una red de complicidades y de componendas”.

El presidente dijo que le exigen jugar limpio, cuando desde los medios constantemente se ataca a su gobierno. “¿Se acuerdan ustedes cómo la señora Xóchitl denunciaba y denunciaba y denunciaba? Y ahora que dimos a conocer que la señora tiene dos empresas y que le ha ido muy bien, porque de vender gelatinas pasó a ser millonaria, y dimos a conocer que en nueve años su empresa obtuvo contratos tanto del gobierno como de desarrolladores por mil 400 millones de pesos, una empresa próspera, y empiezan a decir que no jugamos limpio. Como es la candidata, todavía lo puedo decir porque no nos han notificado (el INE), todavía no, una vez que nos notifiquen ya no podemos hablar pero todavía tenemos unas horas.

“Como es la candidata de los potentados, del bloque conservador, de los corruptos pues, para que se entienda bien, de los que se habían dedicado a saquear a México, tardaron más de tres décadas saqueando al país, robando a manos llenas, y como se dio el cambio y se inició la transformación están que no los calienta ni el sol, ni el calor, y quieren regresar por sus fueros, y han echado a andar una campaña en contra de nosotros, decía yo, única, sin precedente. Y ahora nos quieren vender otra farsa de que una mujer que empezó vendiendo gelatinas, ha logrado superarse y hacerse millonaria.

López Obrador volvió a presentar los contratos de las dos empresas de Gálvez de 2015 a la fecha, entre los que destacó algunos con la Secretaría de la Defensa Nacional, con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación; así como con desarrolladores privados, aunque con algunos con sede en la alcaldía Miguel Hidalgo, demarcación de la que la hoy senadora fue delegada. Por lo que consideró que se trata de actos de probable corrupción.

“Entonces, ¿para qué se va a necesitar al Estado? Si es cosa de que cualquiera, pregúntele a los desarrolladores que construyeron en ese entonces en la delegación Miguel Hidalgo, como no hacen su trabajo, no ustedes, los dueños de los medios de manipulación, pues tengo yo que dar a conocer esta información porque además es mi deber. ¿Cómo me voy a quedar callado frente a un acto de corrupción? Pero además, frente a una maniobra para volver a tomar el gobierno y seguir saqueando y empobreciendo al pueblo de México. ¿Qué no tenemos que luchar por la justicia? ¿Qué no tenemos que hacer valer la libertad? ¿Qué no tenemos que hacer realidad la democracia? ¿Qué no tenemos que acabar con el racismo, clasismo, la discriminación, con la imputad y la corrupción? ¿Qué no tenemos que purificar la vida pública del país? ¿Nos tenemos que quedar callados para que sigan saqueando y destruyendo a México?”.

El jefe del Ejecutivo negó que se tenga que acoger a eso, por el contrario, dijo que su deber es informar. “Estamos encabezando, no lo olviden, una transformación, y no es más de lo mismo, no es como cuando algunos hasta de buena fe pensaban que en el 2000 con Fox iba a haber un cambio y fue más de lo mismo, gatopardismo, eso que consiste que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. ¿A qué apostaban estos oligarcas que se sentían dueños de México desde el tiempo de Salinas? ¿Y qué fue lo que les falló? Apostaban al bipartidismo, PRI-PAN, a la llamada alternancia, a engañar diciendo que eran diferentes y al final el pueblo siempre iba a estar en el más completo abandono y ellos arriba, con sus enjuagues. No les funcionó, les falló, porque surgió un movimiento, por eso no nos dejaban pasar, por eso nos robaron la presidencia en el 2006, los mismos, el papá de Claudio X. González llegó a decir que si no les funcionaba el fraude no descartaban una acción como la del golpe en Chile en 1973, así como lo oyen”.

Destacó que ese “bloque conservador” se ha ido moderando gracias a que la ciudadanía hoy está “más avispada” y en ese sentido remarcó: “Por eso es que ofrecemos disculpas por las molestias que causa este movimiento de transformación, pero ya basta de mentir, de robar, de engañar. Además apenas nos equilibramos, eso porque la mañanera es mucha pieza, porque en el tiempo es muchísimo más lo que ellos manejan en contra nuestra, en tiempo de radio y de televisión, y en espacios en líneas ágatas, en los periódicos, muchísimo más”.

El presidente desestimó lo que se dice en algunos sectores en el sentido de que la aspirante del Frente Amplio por México estaría tomando fuerza.

“Algunos dicen: ‘Está levantando Xóchitl’. Como si la gente, como si el pueblo no se diera cuenta, como si el pueblo fuese tonto. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto, lo único que hay que hacer es informar, porque sí engañan. Entonces si la vida pública es cada vez más pública mejor, sólo informar, ni siquiera orientar, o concientizar, mucho menos adoctrinar, no, informar, con eso. Pero de ahí el poder de los potentados, porque para ellos la información es poder. Entonces si se controla la información, se mantiene el poder”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).