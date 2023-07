Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El informe es muy escueto, apenas se da a conocer que Héctor Joel Villegas González, Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, fue agredido a balazos cuando circulaba por la carretera Reynosa-San Fernando y confirman que él está ileso, dicen.

Luego el propio Secretario General de Gobierno hace difundir un video de apenas un minuto y 50 segundos para confirmarlo.

“Fuimos agredidos por civiles armados. De antemano, las gracias por tantas muestras de cariño, por sus llamadas, mensajes a través de las diferentes redes, medios de comunicación, a todos y cada uno de ustedes por su preocupación, gracias.

“Hoy, como todos los días desde que iniciamos este gobierno, tuvimos nuestra mesa para la reconstrucción de la paz en Tamaulipas, presidida por el gobernador Américo Villarreal Anaya para continuar con los trabajos para poder tener un estado de derecho y bienestar para las y los tamaulipecos”, palabras más, palabras menos dice en el video.

Claro que se hicieron pronunciamientos sobre los hechos, la misma mesa para la Reconstrucción de la paz se declaró en sesión permanente hasta tener más información e indicios sobre lo ocurrido en el atentado de este lunes por la madrugada, se ofreció esclarecer lo que parece un atentado.

Por supuesto que preocupan las agresiones a funcionarios de ese nivel, sin embargo, preocupa más la ola de especulaciones en torno a las mismas, la forma como la oposición al gobierno y sus malquerientes caen como buitres ante un lamentable acto que pudo acabar con la vida de seres humanos.

Duele, claro que duele que un alto funcionario sea víctima de esta clase de delitos, es la imagen de Tamaulipas la que va en juego, aunque le insisto, lo mejor seria darle su justa dimensión a los mismos.

Siendo razonables, un atentado a quien tiene capacidad de fuego y de defensa no es para poner el grito en el cielo, son gajes del oficio como se decía antes, son los riesgos que ellos saben que corren al ocuparse de la tarea de buscar la paz y la tranquilidad que a los tamaulipecos nos robaron hace muchos, pero muchos años y por lo tanto resulta imposible creer que habrían de cumplir el objetivo con la mano en la cintura y sin despeinarse siquiera, esto podía ocurrir y ocurrió.

No, no, para nada se justifica la agresión a Villegas González, pero no es algo del otro mundo la misma, con peras y manzanas, es el Secretario General de Gobierno, quien tiene en sus manos la estrategia de seguridad, quien se supone combate a la delincuencia, ni modo de pedirle a los malos que se dejen atrapar sin poner resistencia.

Vaya pues, los panistas como los adoradores del exgobernador Cabeza de Vaca, por ejemplo, ahora ponen el grito en el cielo por el atentado, dicen que crece la delincuencia y hasta se dicen con miedo, la verdad es que en el sexenio anterior mataban civiles, familias completas que no tenían ni como defenderse y, extrañamente, o sospechosamente, a ellos, a los altos funcionarios, no los tocaban ni con el pétalo de una rosa.

Exacto, a toro pasado es claro que muchas acciones en seguridad pública el sexenio anterior solo eran simulaciones, complicidades, saqueos de presupuestos, y por eso se la vivían en su paraíso y no me vaya a decir que se logró la paz con Cabeza y secuaces, pero ahora, en 8 meses de esta administración, nació de repente y se fortalecieron como nunca los criminales, obvio no.

Resumiendo, lo del atentado contra el Secretario General de Gobierno tendrá que investigarse y llegar a las últimas consecuencias, ya puso él mismo la denuncia, con todo y eso, le insisto, sin que suene a festinar, en lo particular me resulta menos doloroso que atenten contra un funcionario que tiene mucho con que responder que contra civiles e inocentes como en el sexenio de Cabeza de Vaca lo hicieron en Reynosa cuando comandos ingresaron a varias colonias asesinando a quien anduviera a esa hora en la calle, la agresión nomás era para aterrorizar aunque ellos, los panistas que ahora se dicen inquietos, le llamaban daños colaterales por combatir la delincuencia, la verdad, y al tiempo, esto de Villegas González si parecen por lo menos daños colaterales, una reacción a acciones que se realizan contra los malos…

POR CIERTO, LLAMÓ LA ATENCIÓN… lo que subió César Truko Verástegui, el excandidato del PAN a la gubernatura del Estado a su cuenta de Facebook: “Lamento los hechos y manifiesto mi solidaridad y apoyo al Secretario General de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Villegas González, por el cobarde atentado en su contra.

“Podemos tener diferentes visiones para nuestro Estado, pero en la lucha contra la delincuencia debemos de estar todos unidos para que estos hechos no le sucedan a ningún otro ciudadano”.

Y llamó la atención porque pareciera que no va en la misma línea de los cabecistas que todo lo que dicen es para destruir a la actual administración, más aún, porque pareciera que la política esta madurando…

DESIGNA RECTOR A MARCO BATARSE COMO SECRETARIO DE ADMINISTRACIÓN EN LA UAT… El C.P. Guillermo Mendoza Cavazos, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), designó a Marco Antonio Batarse Contreras como titular de la Secretaría de Administración de la máxima casa de estudios de la entidad.

En el ejercicio de sus facultades que le confiere el Artículo 30 Fracción XII del Estatuto Orgánico en vigor, el rector hizo entrega del nombramiento a Batarse Contreras, convocándolo a seguir sumando su experiencia y ética profesional para el fortalecimiento de las funciones sustantivas y el desarrollo institucional de la UAT.

En la ceremonia efectuada en el Centro de Gestión del Conocimiento del campus Victoria, el nuevo titular de la Secretaría de Administración agradeció al C.P. Mendoza Cavazos la oportunidad de colaborar en el cargo, resaltando el compromiso de trabajar en equipo y aportar todo el esfuerzo para el cumplimiento de las metas que ha instituido la Rectoría.

En su trayectoria, Marco Antonio Batarse Contreras ha desempeñado varios cargos en el Gobierno del Estado de Tamaulipas, entre estos, director general de Administración de la Secretaría de Hacienda estatal de 1993 a 1997; y director general de Administración de la Dirección General de Comunicación Social de 1999 al 2004; y, hasta antes de recibir su designación, estaba ocupando la Dirección de Comunicación Institucional de la UAT.

De acuerdo con el nombramiento, el secretario de Administración asume las atribuciones y las responsabilidades inherentes conforme al orden normativo aplicable de la institución, fortaleciendo con ello el trabajo que impulsan las dependencias de la presente administración rectoral.

