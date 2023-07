Por Agencias

Tepic, Nayarit.- Ante la denuncia presentada en su contra por la senadora Xóchitl, Gálvez, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que fue información que recibió. «Yo no voy a promover un juicio de desafuero contra Xóchitl, no voy a hacer eso, nunca lo haría, no soy igual que esos perversos del conservadurismo. Y soy partidario de las libertades, padecí de un desafuero. Como voy a hacer lo mismo que me hicieron».

Sin mediar pregunta, el Presidente volvió a referirse a Gálvez justificando que no era ninguna alusión electoral sino sobre sus contratos porque la ocasión anterior se le pasó destacar que el 70 por ciento de los contratos que consiguieron sus empresas corresponden a desarrolladores inmobiliarios radicados en la alcaldía Miguel Hidalgo, que ella gobernó.

Cuestionó que él envió a Claudio X. González el expediente de esos contratos para que investigara si había corrupción y ahora abogados cercanos a su organización, entre ellos José Ramón Cossío, asesoran a Gálvez para demandarlo por la presunta violación del secreto fiscal.

Sin embargo destacó que si el 70 por ciento de los contratos se otorgaron a empresas en Miguel Hidalgo, quiere decir que alrededor de mil millones de pesos se asignaron así. (Alonso Urrutia/La Jornada).