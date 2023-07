Por Agencias

Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que como “no les funcionó lo de Xóchitl Gálvez, porque ese globo no voló, van, y ya lo están haciendo, a destinar sus baterías, las van a orientar, a enfocar a la violencia”. A la par, criticó que la oposición haya elegido a José Ángel Gurría, ex secretario de Hacienda en la época de Ernesto Zedillo, cuando se aprobó la deuda pública conocida como Fobaproa, como el redactor del proyecto del Frente Amplio por México.

En la mañanera de este martes, el mandatario federal consideró que gracias a la gente, la transformación continuará y pese a las campañas en favor de la senadora panista y en contra de su gobierno y políticas no afectarán a la gran mayoría de la ciudadanía.

Lo anterior porque, dijo, el proyecto del “bloque conservador” una cosa es en la fachada, pero en el fondo “es robar, es utilizar al gobierno para servirle a las minorías”.

Auguró que la oposición fracasará: “La gente está muy consciente, la gente está recibiendo ahora lo que no le daban, hay gobiernos que dan y gobiernos que quitan, nuestro gobierno da porque esa es la función básica de un gobierno democrático. Los otros buscan llegar a los cargos para saquear, robar, para hacerse grandes con la riqueza mal habida, y eso lo sabe muy bien la gente. Por eso aunque se nos lancen con todo en los medios de información, de manipulación, no pueden; el triunfo de los conservadores es moralmente imposible”.

Recordó que siendo secretario de Hacienda, Gurría lo trató de convencer para votar en favor del Fobaproa en 1998 -López Obrador era presidente del antiguo PRD- y hoy será el encargado de redactar el proyecto opositor.

“¿Cuánto tiempo ha pasado de 98 a la fecha? ¡Veinticinco años! ¿Quién es ahora el responsable del proyecto del bloque conservador? ¡Gurría! Se le llegó a llamar el ‘Ángel de la dependencia’. ¿Qué no pueden buscar a otro? ¿O sea, qué no tienen economistas, especialistas? ¿Tienen que regresar a los mismos? Entonces, ¿cuál es el proyecto? Pues ese, el de poner al gobierno y sobre todo al presupuesto, que es dinero de todos los mexicanos, para servir a una minoría rapaz, corrupta”.

El jefe del Ejecutivo remarcó que la intención del sector conservador, promotor del proyecto neoliberal, al que calificó no como un modelo económico, sino “una política de pillaje y saqueo, de robo”, desean regresar para seguir saqueando al país. “Yo también quiero que regresen, pero lo que se robaron”, remarcó el mandatario.

Aseguró que 99 por ciento de los mexicanos no conocía el pasado de Gurría porque antes no se informaba, pues se tenía “apergollados” a algunos los medios de información para estar del lado del sistema.

Dijo que contrario al “saqueo” de los regímenes neoliberales, su gobierno ha enfocado parte de sus políticas a la inversión en obras, que combinado a la inversión extranjera, ha reactivado la economía y generado empleos.

“En eso vamos muy bien y hay que tenerle confianza a la gente, aunque se desgañiten los locutores de radio y televisión insultándonos, magnificando todo lo que tiene que ver con la violencia que heredamos. ¿Cómo no se iban a desatar la violencia y se iban a crear las bandas si se promovía la violencia desde el Estado? había un narco-Estado, se crearon las bandas que estamos padeciendo todavía. Además esas bandas ¿cómo no iban a tener bases si había mucha pobreza y se abandonó a los jóvenes? ¿Cómo no iban a tener un gran ejército de reserva para fortalecer a la delincuencia?

“Si además, el estilo de vida tenía que ver con la corrupción, valía el que tenía, el de las alhajas, de la ropa de marca, el de lujo barato, el de la troca. Ese era el valor predominante, lo material, la corrupción. Y eso es lo que ahora se está combatiendo y por eso vamos avanzando. Y no me preocupa hacia adelante porque estoy seguro que va a continuar la transformación, que va a ganar el pueblo a la oligarquía, va a ganar la democracia a la oligarquía”.

Interrogado en el sentido que ninguna de las llamadas corcholatas tienen su trayectoria y recorrido, López Obrador aseveró que la gente que simpatiza con su movimiento debe estar tranquila porque sus posible sucesores “son muy buenos, es gente con cercanía al pueblo, preparada, con experiencia política, independientes, que eso es muy importante, porque la señora Xochitl Gálvez pues es Vicente Fox, es Carlos Salinas, es Claudio X. González, es Roberto Hernández, entonces entran así, los imponen y entran atados, de pies y manos, son peleles, son títeres, empleados de la oligarquía”.

En cambio, dijo, con el modelo de selección de Morena para quien será el coordinador o coordinadora de la transformación, y a la postre el eventual abanderado a la Presidencia de la República, a quien entregará el bastón de mando, “van a tener autonomía, van a ser independientes, van a tener sólo como amo al pueblo de México”.

Y agregó: “Cuando hay un proceso democrático, en esta etapa nueva, pues van a trabajar para servirle al pueblo, no para servir a una minoría. Hay que tener confianza que va a continuar la transformación y tenerle confianza sobre todo al pueblo, a la gente. Y sí, la verdad aturden en la radio, la televisión, los expertos, los que participan en los programas de opinión en Televisa y la mayoría de los medios. Ahora tienen como consigna hablar bien de la señora Xóchitl, ya les dieron línea, pero no”.

A pregunta sobre que hay una lista de 13 aspirantes entre la oposición, el mandatario acotó: “Es complemento, es accesorio, es aderezo, es la señora Xóchitl, ya hicieron al consulta arriba, ya Salinas, Fox, Calderón, Claudio, Roberto Hernández, Diego ya decidieron. Ya lo demás es pura faramalla”. (Emir Olivares y Alonso Urrutia/La Jornada).