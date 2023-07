Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Siempre he creído que los periodistas, séase fotógrafos, camarógrafos, editorialistas o reporteros estamos para informar, para dar noticias, para dar a conocer abusos y similares y no estamos para ser noticia. Cuando un periodista es sujeto de la noticia, ya estamos mal.

Pues resulta que en estos jaloneos y tironeos legales que están ocurriendo en el Congreso de Tamaulipas en razón del control de dicha institución legislativa pues tenemos que el periodista José Inés Figueroa Vitela fue objeto este lunes 10 de corretiza, jaloneos y hasta la diputada local del PAN, Leticia Sánchez Guillermo, lo zarandeo y cacheteó (hay videos) al interior del Congreso de Tamaulipas, siendo testigos tanto legisladores como periodistas y personal de dicha institución.

No es ciertamente que el periodista Figueroa Vitela es agredido en el cumplimiento de su trabajo. Vale decir que el 5 de octubre de 2015, Figueroa Vitela fue él la noticia. Reportes de la prensa estatal consignan en esa fecha que «sin existir motivos, ni dar explicaciones, elementos de la Policía Estatal Acreditable esposaron e intentaron detenerlo cuando cubría la conferencia que ofrecían diputados del partido Nueva Alianza y el líder nacional de ese partido en el Poliforum al mediodía».

En razón de que Figueroa quiso accesar al Poliforum elementos policiacos lo esposaron y jalonearon, llevándoselo con rumbo a una patrulla.

Las crónicas de prensa apuntan que elementos de la Policía Estatal detuvieron, esposaron y agredieron al periodista José Inés. «Todo ocurrió ante la sorpresa inicial y posterior enojo de los reporteros capitalinos, quienes exigieron a los policías la liberación de Figueroa Vitela, quien esposado de manos, pretendía ser llevado a bordo de una patrulla».

La causa fue el aparente reclamo de la ausencia de un gafete de identidad para ingresar al Poliforum en que la diputada local del Panal ante la presencia de sus líderes locales y nacionales daba a conocer su informe legislativo.

Personal de seguridad del diputado federal Rafael Méndez Salas, fueron quienes solicitaron el apoyo de la Policía Acreditable. Esposado de manos salió del edificio escoltado por los elementos policiacos, seguido de reporteros que grababan y filmaban la agresión en contra del comunicador.

Se anota que el diputado local Heriberto Ruiz Tijerina, al observar los hechos decidió intervenir, enfrentó a los policías estatales a quienes pidió liberaran al periodista, quien seguía esposado e interrogado.

En aquel entonces, de los hechos los reporteros acusaron al diputado Méndez Salas por haber incitado la detención del reportero y utilizar a los elementos policiacos estatales para tal propósito.

Ahora en el año 2023 todo indica que hay rabia contra Figueroa en razón de fue designado por la bancada de MORENA del Congreso para coordinar el manejo de la información del Poder Legislativo con los medios de comunicación. Este incidente que vuelve a colocar a Tamaulipas en el centro de la información nacional es un remanente de las acciones abusivas del pasado sexenio de Francisco García Cabeza de Vaca, quien trae la trasnochada intención de seguir mandando en el Congreso de Tamaulipas.

El referido edificio del Congreso se ubica a unos 200 metros del Poliforum, donde en 2015 fue jaloneado y esposados por polis acreditables por andar en la búsqueda de la noticia. Figueroa nació en esa bonita población que es Cd. Valles, San Luis Potosí, pero desde hace ya más de una veintena de años ha ejercido el periodismo en Valles, Tampico y Victoria, donde ahora radica matrimoniado con la periodista Dora de la Cruz, con quien ha formado una familia de tres hijos: una diseñadora de modas, un creativo cinematográfico y una joven que ahora estudia maestría en la Cd. de México.

2.- intensos, intensos los calores. El caso es que en breve se dejaraán caer en Victoria y su zona de influencia unas torrenciales lluvias que van a propalar por todos los ejidos y colonias de esta ciudad capital. Y se nos va a aparecer como plaga el mosquito Aedes aegyti, nocivo insecto transmisor del dengue, zika y chikubngunya.

Lo que me queda claro es que de los últimos gobiernos priistas (yo recuerdo a los de Tomás Yarrington, Geño Hernández Flores, y Egidio Torre Cantú) tenían en la secretaria estatal de Salud un buen de vehículos que salían, sobre todo por las noches, a fumigar por todas las calles y colonias de Ciudad Victoria. Y fumigaban -lo recuerdo perfecto- igual en barrios populares, que en fraccionamientos residenciales y en los cuarenta y tantos ejidos. Ya ven que uno como reportero anda por todos lados en visita a amistades, parentela e informantes. Pero llegó el año 2016 y llegó el reynosense Cabeza de Vaca con sus «Vientos de Cambio», y «de que se van, se van»… se fueron todas las fumigaciones que hacía la Secretaria de Salud. ¿’Onde quedaron los vehículos de la fumigación? No sabemos. Y es día que el nuevo secretario estatal de Salud, Dr. Vicente Joel Hernández Navarro, no ha dicho para cuándo se reanudan las fumigaciones por ejidos, barrios, colonias clasemedieras y fraccionamientos de Victoria capital contra el nocivo Aedes aegyti y demás bichos. ¡Ah, pero el Lic. Cabeza de Vaca trae entre ceja y oreja que quiere ser Presidente de la nación. NOS VEMOS.

