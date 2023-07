Por José Gregorio Aguilar

De acuerdo con estimaciones del coordinador estatal de la Organización Nacional para la Protección del Patrimonio Familiar (ONAPPAFA), Benito Villela Sáenz, el 40 por ciento de los carros “chocolate” no ha podido concretar el proceso de regularización, por lo tanto están solicitando que se les devuelva el dinero que pagaron para ese trámite.

“Sería difícil para mí decirles cuántos son, no pero sí es un porcentaje muy elevado; de 224 citas que se estaban atendiendo en principio debieron ser como 80 citas que no se concretaban y las personas se quedaban con su trámite inconcluso, A ellos se les dijo que pidieran su devolución en las oficinas del SAT aquí en Victoria, pero hasta la fecha no les han regresado nada de esa regularización inconclusa”.

Dijo que se trata de propietarios que aunque hicieron citas en el REPUVE no pudieron realizar el trámite debido a problemas con los títulos que fueron rechazados y tienen el derecho de tramitar la devolución de los 2 mil 500 pesos que pagaron ante el SAT para que les reembolse ese dinero.

Uno de los motivos por los cuales los vehículos fueron rechazados es porque el propietario no mostró el título original sino una copia o bien, el documento tenía leyendas como “salvage”, que significa que sufrió daños por algún accidente y también porque tiene fecha de ingreso posterior a las establecidas en el decreto.

“En el año 2022 hubo una gran cantidad de vehículos que se quedaron sin poder concretar su proceso porque en el módulo del Repuve les encontraban leyendas como la leyenda “salvage”, les encontraban fechas posteriores a las establecidas en el decreto y también muchos problemas en relación con el título extraviado”.

De acuerdo con el Decreto, el pago por la regularización de autos “chocolate” es de 2 mil 500 pesos por unidad, dinero que se regresará a los estados y municipios para que lo utilicen en el mantenimiento de calles y avenidas.

El programa de regularización de autos de procedencia extranjera se extendió hasta el próximo mes de septiembre, de acuerdo con lo establecido en un decreto publicado por el Diario Oficial de la Federación

“Nuestra organización ha planteado ante las oficinas de la presidencia que el programa sea permanente porque ha demostrado eficiencia y mucho interés de los dueños de esos vehículos en regularizarlos”.