Marco Antonio Vázquez Villanueva

Cd. Victoria, Tamaulipas.- ¿Qué calificación le pondría usted al Secretario de Salud del gobierno estatal?, ¿al de Obras Públicas?, ¿a la Contralora o a la Secretaria de Finanzas?, ¿a quien se encarga del Desarrollo Rural o al del agua?, ¿y a la Secretaria de Educación?

Hay certeza de algo, usted seguramente reprobaría tres veces a algunos de ellos y a otros les pondría un 10, también hay otra seguridad, a esos mismos que repruebe muchos otros les pondrían el 10 que les regatea y lo mismo sucederá con quienes califica de excelentes, para otros no pasarían ni de panzazo; la razón es clara, todo es percepción, respondemos de acuerdo a como nos va en lo personal, si acaso en cómo le ha ido a nuestra familia y ya.

Lo anterior viene a colación porque el gobernador Américo Villarreal Anaya el pasado viernes afirmó que, por lo pronto, todo su gabinete permanece en sus cargos, que nadie se mueve y sustentó sus dichos con evaluaciones a los mismos en las que afirmó alcanzan un 8.5 de calificación.

“Sí, todavía nos hace falta avanzar para llegar a los estándares y mejora en el desempeño que desea la población de las instituciones del gobierno, pero vamos bien y no habrá movimientos en ese sentido”, habría respondido cuando le preguntaron si se preparan cambios en el gabinete por el proceso electoral u otras cuestiones.

Hay algo que se tiene que resaltar de las declaraciones del gobernador, no son simples dichos, obedecen a una evaluación que, afirmó, se hará sistemáticamente y dónde solo contarán los indicadores de eficiencia de cada tarea, de cada secretaria, de cada dependencia.

“Es necesario saber si vamos por el rumbo correcto, conocer en qué condiciones tomamos el gobierno en octubre del año pasado y en dónde estamos”.

Ahora, más allá de lo que detalla el gobernador, más allá de lo que usted y yo logremos percibir de un gobierno, lo realmente importante es que haya evaluaciones en el desempeño de cada funcionario, detectar con tiempo cada problema que se presente, proponer las soluciones, en quien recae la responsabilidad de este, si se pudo evitar.

Vaya pues, la administración pública por obligación debe orientarse conforme a números, resultados, y definitivamente debe dejar de ser terreno de ocurrencias o adivinos para pasar a ser más científica, más conforme a la realidad social que a creencias o percepción de las personas.

Exacto, quizá usted y yo no tengamos la misma visión del gobernador con algunos funcionarios que han evaluado, quizá por sufrir una necesidad, o por meras filias o fobias, consideremos que algunos o algunas de ellos ya tendrían que haber dejado su lugar a otros, pero no son tiempos de ponderar nuestra situación por sobre lo que ocurre en la sociedad, primero debe ser Tamaulipas.

Y si, en lo personal no me gusta el 8.5 para algunos de los mencionados, en lo personal ese número se queda corto en uno o dos casos, por eso es bueno que se privilegien las evaluaciones, porque las decisiones que se toman para que ellos permanezcan no deben obedecer a la estimación que se han ganado de parte de la sociedad sino en razón a cuánto le han cumplido las expectativas a los tamaulipecos.

Concretando, solo se conoce lo que se evalúa, lo demás es percepción, muchas veces ocurrencias, otras el amor que se le tiene a una despensa o una becas, también algunas veces son odios, así que hoy nos toca confiar en el 8.5 que otorgó el gobernador a su gabinete de acuerdo a sus números y la realidad, pero también nos toca estar muy pendientes para que las cosas funcionen mejor, es sencillo, solo hay que participar al lado del gobierno, aplaudir lo bueno, proponer en las dudas, acusar en las fallas y más cuando creamos obedecen a corrupción o ambiciones personales de alguien, así lograremos que todo mejore y que las calificaciones concuerden con nuestra percepción, mejor aún, que sean iguales a nuestra realidad, aunque no nos guste…

CONVOCA UAT A CONGRESO DE DERECHO… Con el apoyo del rector Guillermo Mendoza Cavazos, quien se ha preocupado por impulsar actividades que sirvan al desarrollo integral del estudiantado, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FADYCS) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en Tampico convoca a participar en el Congreso de Derecho Transversalidad e Innovación: Hacia la transformación de las ciencias jurídicas y sociales.

El que evento se desarrollará del 16 al 19 de octubre de 2023 en el Aula Magna del Campus Sur, tiene como propósito divulgar y difundir los nuevos desafíos en el estudio de las ciencias jurídicas, además de compartir las experiencias de personalidades expertas en la materia con docentes y estudiantes de la UAT.

Las personas interesadas tendrán como fecha límite para enviar el resumen de ponencia y carteles el 12 de septiembre. La notificación de ponencias admitidas será el 30 de septiembre y la fecha límite para enviar las ponencias en extenso es del 1 al 7 de octubre.

El congreso está dirigido a docentes, investigadores y estudiantes de la UAT, así como de instituciones de educación superior y centros de investigación científica públicos y privados; también para integrantes de organizaciones civiles y del servicio público.

El evento pretende promover actividades académicas entre los diversos actores de las ciencias jurídicas que realizan funciones docentes y de investigación sobre temas relacionados con el derecho, su transversalidad e innovación, para propiciar un intercambio de conocimientos; así como compartir hallazgos con la comunidad científica y profesionales del derecho y disciplinas afines.

Se propone “Transversalidad e Innovación: hacia la transformación de las ciencias jurídicas y sociales” como eje temático porque se incluyen diferentes campos del conocimiento, como digitalización, psicología, medicina, derecho constitucional, derechos humanos, seguridad, entre otros temas.

Con estas acciones también se busca generar un cambio cultural en el estudio del derecho; por ello, los ponentes se integrarán en mesas de trabajo y desarrollarán distintos temas. Habrá también participación con carteles de investigación, así como talleres, teniendo como ejes temáticos transversalidad e innovación en derecho, publico, derecho privado y derecho social.

La ceremonia de inauguración se efectuará el 16 de octubre de 2023 a las 9:30 horas en el Aula Magna y contará con la presencia del C. P. Guillermo Mendoza Cavazos, para posteriormente desarrollarse la conferencia magistral a cargo del magistrado Juan Manuel Vega Tapia, titular de la Unidad de Implementación de la Reforma en Materia de Justicia Laboral.

