Por Agencias

Reynosa, Tamaulipas.- El alcalde morenista de Reynosa, Carlos Peña Ortiz, anunció que en el transcurso de la tarde de este miércoles le sería girada una orden de aprehensión por negarse a entregar una constancia de residencia al ex gobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

El pasado lunes, el senador tamaulipeco Ismael García, hermano del ex mandatario, acudió a la presidencia municipal de Reynosa para tramitar el documento para que Francisco, actualmente autoexiliado en Estados Unidos, pueda competir en el proceso interno del Frente Amplio por México (PAN-PRI-PRD), para buscar la candidatura a la Presidencia de México.

Sin embargo, el municipio le negó el trámite debido a que incumplió con los requisitos que se le demandaban.

En un video que difundió la tarde de este miércoles en redes sociales, Peña Ortiz dio a conocer la noticia del supuesto arresto inminente:

“Fíjense que el día de hoy amanecí con la noticia de que en un par de horas se iba a emitir una nueva orden de aprehensión hacia mi persona. Esto, como ustedes saben, se da porque hace dos días vino una persona representando al ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca”.

“Vino con un poder que no estaba notariado y con unas firmas que no coincidían. Se le negó la papelería para poder darle una carta de residencia. No es que nos hayamos negado, es que no cumplían con los requisitos para poder otorgar esa misma carta de residencia”, explicó.

Estaremos firmes ante cualquier amenaza o chantaje dirigido a un servidor, porque lo que debe de prevalecer es la ley y jamás debemos de permitir que las instituciones judiciales vuelvan a ser usadas como arma de algunos cuantos. No hay lugar para estas viejas prácticas”.

En el video de tres minutos dijo que, al día siguiente de que el trámite fuera rechazado, recibió una llamada amenazadora.

“Posteriormente, el día de ayer recibí la llamada de una persona de primer nivel, que trabajó con el ex gobernador, diciéndome que la iba a pagar, desgraciadamente, por algo tan simple, y como ustedes saben, el gobierno anterior lo que hacía con los que se oponían o que no hacían lo que ellos querían, lo primero que hacían era girar una orden de aprehensión”, señaló.

Dijo que el acuerdo para detenerlo fue entre el Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado, que actualmente ocupa Irving Barrios, reconocido en la entidad por su cercanía con Francisco García Cabeza de Vaca, quien, dijo, aún controla parte del aparato estatal.

“Tenemos todos juntos que trabajar para recuperar las instituciones de los tamaulipecos que el día de hoy siguen sirviendo a un solo hombre y no al pueblo de Tamaulipas” dijo, sin mencionar a quien fuera anterior gobernador de Acción Nacional y quien es actualmente enemigo político de los morenistas.

Hasta las 17:00 horas de este miércoles, no había noticias de que se emitiera o ejecutara dicha orden de aprehensión.

El 24 de mayo del año pasado, Peña Ortiz pidió un mes de licencia al cargo de presidente municipal, dos días antes de que el Fiscal Anticorrupción de la entidad, Raúl Ramírez, diera a conocer que existía una orden de aprehensión en su contra por uso de recursos de procedencia ilícita.

El alcalde regresó amparado el 27 de junio, un mes después, a ocupar su lugar en el Cabildo de Reynosa. (Luciano Campos Garza/Apro).