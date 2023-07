Por Agencias

Ciudad de México.- De los 33 aspirantes que se registraron para participar en el Frente Amplio por México, integrado por el PRI, PAN y PRD, únicamente 13 avanzaron a la primera de las fases del proceso interno del bloque opositor.

El comité organizador determinó que el resto no cumplió con alguno de los requisitos establecidos en la convocatoria, en la que se establecía que debían acreditar antecedentes en la vida democrática del país y contar con presencia y respaldo de liderazgos nacionales.

Entre los 13 aspirantes que fueron admitidos se encuentran seis del PAN, dos del PRI, dos del PRD y tres ciudadanos que se presentaron como no militantes de alguna de las fuerzas políticas.

Por parte del PAN se encuentra la senadora Xóchitl Gálvez y el diputado Santiago Creel.

También fue admitida la participación del ex gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y del diputado Gabriel Quadri, así como del ex senador Jorge Luis Preciado y el ex gobernador de Querétaro Ignacio Loyola.

Por el PRI, fueron aceptados los registros de Beatriz Paredes y de Enrique de la Madrid. Mientras que del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles.

Entre la larga lista de aspirantes ciudadanos, el comité organizador sólo aprobó la participación de Israel Rivas, José Jaime Enrique Félix y de Sergio Iván Torres Bravo.

Luego de recibir su constancia de aceptación en el proceso interno, comenzarán a recabar las 150 mil firmas que requiere cada uno a partir del 12 de julio y hasta el 5 de agosto.

La primera de las fases del proceso interno concluirá con un foro entre los 13 participantes, y una encuesta nacional, tras la cual sólo avanzarán los tres perfiles con mayor aceptación a la segunda fase. (Néstor Jiménez/La Jornada).