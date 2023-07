Por Agencias

Ciudad de México.- Como dice el clásico de la oposición “y yo por qué” respondió el presidente Andrés Manuel López Obrador a las acusaciones del panista Santiago Creel de quien, dijo, debería estar enojado con Diego Fernández de Cevallos, Carlos Salinas, Felipe Calderón, Vicente Fox y Claudio X. González a quienes señaló cómo los responsables de elegir a Xóchitl Gálvez como candidata de la oposición hacia 2024.

“Con esta idea de que necesitaban una mujer nacida en un pueblo para tratar de engañar de que ahora sí se iba a voltear a ver al pueblo y ahora sí ya tomaron nota y se iba a atender al pueblo cuando se trata de una señora del mismo grupo impulsado por ellos”, apuntó.

El presidente lamentó que Creel lo culpe a él: “ahora resulta que se enojan conmigo” y reprodujo el video en el que el panista expresa: “Cómo se atrevió este desgraciado presidente».

“Miren lo que dijo ayer, me da hasta pena pero como está conferencia tiene que ser muy dinámica, si no nos quedamos en lo abstracto, en la teoría y es teoría y práctica, es pensamiento y acción. Miren el enojo, ya se dio cuenta de que él no fue el elegido y me echa la culpa a mí, es el colmo”, indicó.

Dijo que la consulta se hizo hace aproximadamente un mes, lo que llamó “una faramalla. Hace más de una semana dijo que a partir de ahí comenzó la cargada a favor de Gálvez y la promoción en medios de comunicación, sobre todo en televisión.

“Vean lo que dice Aguilar Camín de la señora Xóchitl en estos días y todos ellos, los de Televisa, los que hacen análisis, le dedicaron como media hora a hablar de las virtudes de la señora Xóchitl. Ya saben para qué sirven esas estrategias; es inflar a esas personas con publicidad”, señaló.

Insistió en que Santiago Creel ya se dio cuenta que hubo el dedazo de la oligarquía y lo culpa porque no es capaz de decir que el procedimiento está mal o cuestionar por qué la simulación, incluso de decir que son unos ingratos: Que le reclame a Fox, trabajó con él y le ayudó en varios enjuagues; Diego, al que le ayudé tanto y ahora me abandonan estos ingratos”, ironizó.

Lo llamó a que diga la verdad en torno a que pensó que iba a ser el elegido y los que considera que mandan, porque ya compraron desde hace tiempo el PRI y el PAN, fueron los que decidieron.

“Pero así está, ya es muy claro y por eso se están deslindando todos, unos por una razón, otros por otra, pero ya es la señora Xóchitl la que escogieron y ya está la campaña en medios”.

En el caso de José Ángel Gurría quien no contenderá por la presidencia pero seguirá en el Frente amplio por México el presidente dijo “pues sí” y consideró que no podría juntar las firmas solicitadas por la alianza opositora.”. (Dalila Escobar/Apro).