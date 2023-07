Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El presidente de la Fundación Colosio en Tamaulipas, Ramiro Ramos Salinas, destacó que la desbandada de militantes que actualmente sufre el PRI representa una gran oportunidad para que el tricolor abra espacios a las asociaciones civiles, a los liderazgos juveniles y a las mujeres que pueden llegar a ocupar los nuevos puestos de elección popular y surgir una nueva clase política, diferente de la que hubo en el pasado.

“Esta purga que está ocurriendo es la gran oportunidad del PRI”, puntualizó.

En su opinión, todos esos personajes que han renunciado al PRI son una bola de políticos malagradecidos e incongruentes porque gracias al partido han ocupado importantes puestos, cargos distintas responsabilidades en el servicio público.

Ramiro Ramos dijo lo anterior en el contexto de las renuncias de connotadas figuras priistas como son los casos de Miguel Ángel Osorio Chong, las legisladoras Claudia Ruiz Massieu, Nuvia Mayorga, la ex diputada federal Diva Hadamira Gastélum, el ex gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, con quienes se fueron casi 150 militantes más.

Sin embargo, unos días antes ya habían renunciado todo el CDE del PRI de Hidalgo, alcaldes, unos 40 regidores y todos los diputados locales.

Ramiro Ramos cuestionó el hecho de que dejaron al PRI pero no el puesto o cargo que tenían gracias al partido.

“Los que hemos tenido cargos de elección popular y responsabilidades, lo que debemos de ser es agradecidos con el partido, porque los que muchas veces han trabajado durante años por nosotros no han tenido la oportunidad de los que se fueron, que ahora se van del partido, pero no dejan el puesto por el que llegaron, sino que lo siguen ostentando, cuando ese puesto no es de ellos sino del PRI; deberían de dejar el puesto cuando dejan al partido”.

Reafirmó que quienes se quedan en el PRI, son políticos congruentes y leales con los principios del partido; son políticos a los que sí les importa la militancia y defender las instituciones, haciéndole frente a un gobierno que, en consonancia con lo que dicen el PRI, PAN y PRD no da resultados.

“Nosotros, los que nos quedamos en el PRI, somos congruentes y leales a los principios del partido, y nos importa más la militancia, nos importa más quedarnos a defender las instituciones y hacerle frente a un gobierno que no da resultados; en todos los lugares del país ese es el verdadero corazón de los priistas”.

El presidente de la Fundación Colosio en Tamaulipas subrayó que “entonces qué tenemos que seguir siendo nosotros: seguir siendo leales y congruentes y defender a la gente, a México, defender a Tamaulipas, es lo que necesitamos hacer, ser una oposición responsable, crítica y constructiva y que promueva una gran coalición, un gran frente amplio como lo estamos haciendo para volver a tener la tranquilidad, la seguridad, los apoyos de salud, de educación, de agricultura y ganadería que se requiere en Tamaulipas y México”.