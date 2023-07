Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, aseguró que recibió una organización con deudas, problemas económicos muy fuertes: sin servicio de internet, telefónico, energía eléctrica, boletos de avión por pagar y problemas en el gasto corriente.

Refirió que ese adeudo es producto de pagos que nunca se hicieron a diferentes proveedores y empresas, pero que la actual dirigencia estatal a su cargo está liquidando.

Explicó que el problema es tan grande que para sanear las finanzas en la Sección 30 se pidió apoyo al dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, gracias a lo cual ya se logró cubrir las dos terceras partes de ese adeudo, confiando en que para el 15 de julio se liquide la totalidad de las deudas.

“Ahorita estamos saneando el problema que nos dejaron en la Sección 30, es un problema muy fuerte pero gracias al maestro Cepeda que me está ayudando ya estamos pagando a empresas y proveedores, porque hubo un compromiso de la Sección 30 “.

Rodríguez Treviño aclaró que se trata de un compromiso seccional, no de algún personaje en particular, y como tal se tiene que pagar lo que en su momento no se liquidó por concepto de, por ejemplo, servicio telefónico, energía eléctrica, internet, boletos de avión y gasto corriente.

“Hubo gastos que no se pagaron y entonces nosotros, como se trata de un compromiso seccional, hemos tenido que empezar a pagar. Aquí no es de nombres, no voy a acusar a tal fulano, es un trabajo institucional y hay que pagar. De los responsables… pues allá que quede queda en la conciencia de cada quien, yo asumo mi responsabilidad”.

Por otra parte, respecto a las altas temperaturas que continuarán en los próximos días, y que debido a ello se acordó adelantar el fin del ciclo escolar para este 7 de julio, el secretario general de la Sección 30 dijo que las condiciones climatológicas adversas también afectan a los maestros, de tal manera que el sindicato solicitará al gobernador que también se adelante el fin de cursos para los maestros.

“El profe va a estar en la escuela y también está expuesto a esas condiciones, pero voy a plantearlo al gobernador a ver si es posible que hagamos una excepción, porque lo más importante son los alumnos, pero también los profes”, concluyó.