Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Pesca y Acuacultura de Tamaulipas lleva a cabo un censo de pescadores, en el que se incluirá también a los denominados “libres”, para enviarlo a Conapesca con el fin de que puedan ser integrados al padrón de beneficiarios de programas, informó el titular de la dependencia, Juan Jesús Hernández Torres.

“Estamos con este levantamiento de información, concretamente con compañeros que no recibieron este beneficio, por la circunstancia que haya sido; es para hacer saber a la autoridad superior inmediata, en este caso Conapesca que tienen la mejor disposición de recibir la información”.

Sin embargo, Hernández Torres aclaró que “fueron muy concretos en el sentido de no hay ahorita apertura de nuevos ingresos, pero sí van a analizar las circunstancias y ver qué es lo que se puede hacer. Entonces no es de que se va a asignar a todos los que se haga el levantamiento, que se les vaya a otorgar el programa; no, porque el programa también tiene sus reglas y no sabemos para el próximo año como vengan las reglas de operación y el presupuesto”.

El censo se inició hace más de quince días y se lleva arriba del 40 por ciento de avance, de un total de 80 cooperativas pesqueras.

Aclaró que este levantamiento de información, directamente con las cooperativas pesqueras, tiene como fin contar con un padrón real y actualizado mediante la integración de aquellos pescadores que por cualquier circunstancia nunca fueron integrados y que por lo mismo fueron excluidos de apoyos.

“Es directamente, sin intermediarios, la Secretaría de Pesca directo con el presidente de la cooperativa, o bien en este caso hay confederaciones que están legalmente constituidas y ellos acogen a varias cooperativas regionales y tenemos muy buena relación con ellos; y que es a través de ellos pero no es a través de ninguna organización, quiero puntualizarlo”.

Durante una reciente revisión al censo de pescadores realizado por la administración estatal anterior se detectó a personas que no tenían nada que ver con la actividad, mientras que 700 pescadores, por diversas razones, no recibieron apoyos del programa Bienpesca.

En ese sentido, Hernández Torres reiteró que “hubo irregularidades en el sentido de la integración de los expedientes de los compañeros pescadores que viven día a día esta situación en el litoral, en las presas, y que se fue dejando, pero te repito: todo esto es consecuencia de la desorganización que hubo y que no se establecieron bien esos contactos con las dependencias correspondientes para no duplicar funciones y que se pudiera atender al sector de una forma ordenada”.

Juan Jesús Rodríguez estableció que hay una cantidad indefinida de pescadores que por diversas circunstancias no han podido acceder a un registro formal dentro de una cooperativa, “sin embargo nosotros traemos un programa que el gobernador nos ha pedido instrumentar y estamos en ese proceso, para a través de grupos sociales dentro del esquema de la economía social podamos estarlos organizando y llevarlos a que puedan ellos intervenir en la acuacultura”.