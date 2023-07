Por Agencias

La Paz, BCS. Con el argumento que aún no ha sido notificado oficialmente por las autoridades electorales y antes de que “me vayan a cepillar”, el presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a aludir a Xóchitl Galvéz y a los contratos de sus empresas con el gobierno en pasadas administraciones. Volvió a pedir a Claudio X. González que investigara a “su protegida, que siendo funcionaria, sus empresas recibieron contratos para obras y me llegó una información que en nueve años recibió contratos por cerca de mil 500 millones de pesos. Nada más que lo aclaren, el que nada debe nada teme”.

En su conferencia efectuada en esta entidad, López Obrador acotó que si Claudio X González está “supuestamente interesado en la transparencia”. Dijo que la información que le llegó “es que en nueve años, sus empresas, recibieron tanto de desarrolladores como de los gobiernos, mil 400 millones de pesos y hay que ver quienes son esos desarrolladores.” que construían edificios a los cuales se les tenían que otorgar permisos.

—¿Sabía usted de los contratos de su gobierno a las empresas…?

—Es que por ahí se quieren escapar diciendo que también el gobierno de López Obrador contrató a mis empresas

—Ella dice que sus empresas son tan chingonas.

—Sí, unos contratos de Banobras, no sabía que esa empresa era de ella.

Al ser cuestionado sobre su postura en torno a la decisión de las autoridades electorales para impedirle aludir al proceso electoral y a los candidatos opositores, dijo que “voy a aparecer con una cinta (en la boca, según dijo con expresiones corporales),. Me quieren silenciar, No quieren que yo hable y donde queda la libertad de expresión y el derecho a la réplica y el derecho a disentir, que no son principios básicos de la democracia Vamos a ver en qué términos viene esa resolución y vamos a tomar una decisión.

—¿Todavia no nos han notificado? Preguntó a su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, quien le ratificó que no había notificación oficial. Agregó que enviarán ya la información a Claudio X González antes que le impidan hablar de estos temas

Más adelante, dijo que “si no quieren que yo hable de ellos, lo más equitativo es que ellos no hablen de mí, porque si ellos van a hablar de mí, voy a tener derecho a la réplica, ni modo que no voy a contestar. A ver qué resuelven, prohíben todo. Ya no quiere que ni aparezca el Amlito, está prohibido, vamos a estar al tanto

Señaló que durante años buscaron la transformación del país para luchar contra la corrupción por eso ahora que se está combatiendo, dijo, no les gusta por eso lo quieren silenciar.

Más adelante, al hablar de la necesidad de ventilar las resoluciones judiciales controvertidas señaló: “es como esto de que ya no puedo hablar de la señora Xóchitl, y las libertades cómo quedan.

—¿Va a seguir hablando?

—Vamos a esperar a ver qué dicen porque van a decir desacato. Porque no hace falta hablar de ella. Que hable de Claudio, de Salinas, nada más voy a estar hablando del bloque conservador y de los integrantes del bloque conservsdor y de los medios que …No voy a hacerlo, nada más voy a hablar de que tenemos una prensa vendida que le hace mucho daño al país, y hasta quieren poner presidentes.

—Lo acusaron de ser jefe de campaña…

—No, lo voy a poder hacerlo

—Todavía puede

—Yo soy el dirigente de un movimiento de transformación que tiene como propósito combatir a corruptos, hombres y mujeres. Combatir el clasismo, racismo, discriminación. Para eso es nuestro movimiento. Hay un grupo, como los científicos de la época de Porfirio Díaz. Eso está bajo el dominio de Claudio X. González, que es el gerente; tampoco es el poder absoluto, arriba de él están Salinas, Fox, Diego y algunos traficantes de influencias. Tienen a sus intelectuales

López Obrador dijo que están molestos porque difundió el acuerdo, “porque yo tengo mucha información, no hay ya espionaje, pero si hay inteligencia sobre todo en el pueblo”. Dijo que mucha gente simpatiza con el movimiento, sus choferes, los meseros, sus trabajadores domésticos. Me llega información de todos lados. Entonces me enteré de que se reunieron Claudio, Fox, Castañeda, Aguilar Camín, y se pusieron de acuerdo. Habla a veces con groserías, es popular y, hacen a un lado al pobre de Santiago, aunque ese es fifó. Ese si es aristócrata de alcurnia, pero no les importa porque lo que quieren es seguir robando.