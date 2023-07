Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del SNTE, Arnulfo Rodríguez Treviño, informó que gracias a la disposición del gobernador del Estado y las autoridades de la Secretaría de Educación de Tamaulipas ya hay respuesta para destrabar problemas y pagos pendientes a maestros.

“También para el pago de lentes, el pago de marcha, el pago de interinatos, etcétera. Una serie de conquistas que habíamos dejado nosotros, sin embargo ya platicamos con el gobernador Américo Villarreal y con la secretaria de Educación Lucía Aimé y ya tenemos respuesta; no la que quisiéramos, pero ya hay respuesta”.

Durante un convivio con representantes de los medios de comunicación, Rodríguez Treviño se mostró confiado en que gradualmente se vayan solucionando los problemas que más aquejan a la comunidad educativa.

En ese sentido, consideró importante realizar un recorrido conjunto entre autoridades sindicales y educativas por los planteles de educación básica para conocer las necesidades propias y particulares de cada centro educativo.

Indicó que una de las necesidades más importantes que padecen las escuelas es la falta de maestros e intendentes y hay casos en que los propios padres de familia tienen que pagar por ese servicio.

“Que no falte ningún profesor, ningún intendente, ninguna secretaria, que los recursos que se llevaron sean devueltos a la escuela, porque así no se puede. Si en una orquesta hay un órgano desafinado, el conjunto no va a funcionar. Los padres de familia están pagando a un intendente para que asee la escuela, y tenemos escuelas con más de 800 alumnos y un intendente, cómo le van a hacer”.

El dirigente magisterial dijo que “yo estoy luchando con las autoridades para que esto funcione, para que el ciclo escolar 23-24 tenga éxito tenemos que construir todo el aparato que se requiere en todas las instituciones”.