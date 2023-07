Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El Movimiento Ciudadano (MC) se encuentra en un momento decisivo de su vida partidista por lo de su participación en la elección presidencial. Su disyuntiva cosiste en ir con candidato propio o sumarse al llamado Frente Amplio por México.

De hecho el dueño del instituto político, DANTE DELGADO RANAURO, ya declaró que irán a la contienda con candidato propio y eso le ha valido críticas de los opositores agrupados en el Frente en mención, sobre todo de los priistas.

Lo que le reclaman al MC es que su decisión favorece a Morena y aliados y, por tanto, son parte de los que promueven la continuidad. Es decir, que al fin de cuentas no dejan de ser paleros de Morena y afines al Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Desde luego que es cuestionable tal postura ya que el MC lo que ha hace es crecer y tratar de consolidar una marca.

Y es que mientras el PRI, el PAN y el PRD van a la baja, el partido de DANTE se mantiene y pretende ser la alterativa de la oposición en los comicios del próximo año.

Es evidente que la estrategia política electoral del MC ha dado resultados contrario a los partidos citados.

Por supuesto que está lejos de ser opción viable para el relevo de LÓPEZ OBRADOR pero si se están en posibilidad de competir por el segundo lugar, en calidad de fuerza política nacional.

Ello lo sabe DELGADO RANAURO, a quien le tocará decidir lo que se hace o deja de hacer con miras al 2024.

Ahora mismo enfrenta el fuego amigo porque el emecista que despacha en el gobierno de Jalisco, ENRIQUE ALFARO RAMÍREZ, ha realizado públicas expresiones sobre la presunta necesidad de que el MC se sume al Frente opositor.

En contraparte, el mandatario de Nuevo León, SAMUEL GARCÍA SEPÚLVEDA, quien también llegó al cargo utilizando las siglas del MC, opina lo contrario y no se descarta para contender por la Presidencia de la República.

Cabe apuntar que entre las embestidas que enfrenta DANTE está la del empresario y político golpista, CALUDIO X. GONZÁLEZ, que ha dicho que el MC debe estar en el Frente.

Y ladino como es el veracruzano, abre la posibilidad de sumarse siempre y cuando el proceso que se sigue para convalidar la candidatura de XÓCHITL GÁLVEZ sea democrático.

Tal postura no deja de ser ambigua pero sirve para que el declarante se vacune a fin de ir solos o “mal acompañados”.

Porque si le llegan al precio y se suma al Frente argumentará que le consta que fue un proceso democrático. Y si no lo “convencen” y van con candidato propio no tendrá problema para asegurar que los que lo invitaron a sumarse usa prácticas contrarias a la democracia y eso no va con “los principios del MC”.

Lo cierto es que lo que se decida traerá su repercusión en Tamaulipas, sobre todo si DELGADO RANAURO le da el sí al Frente.

Para empezar sacaría de su modorra al liderazgo naranja en la entidad ya que deberán decidir si están dispuestos a ir, “mano con mano”, con sus persecutores y críticos.

El impacto apuntaría directo al diputado local, GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, que padeció la embestida panista en el sexenio anterior. Eso explica por qué, en cuento se presenta la oportunidad, se lanza en contra de los acólitos del ex gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA, al que considera un delincuente.

No imaginamos a CÁRDENAS GUTIÉRREZ al lado del susodicho y sus incondicionales, por ejemplo, los diputados GERARDO PEÑA FLORES, CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, LUIS CANTÚ GALVÁN, FÉLIX GARCÍA AGUIAR y varios panistas más que se han ganado el repudio de la mayoría de los tamaulipecos.

Además, los que saben aseguran que GUSTAVO empieza a reponerse en sus negocios, en el presente mandato, debido a que volvió a respirar dada su condición de proveedor del Gobierno.

Mientras esto se define, el alto jerarca del MC en la entidad puede continuar con sus jugadas en el Congreso local y respaldar a la fracción mayoritaria pero si las cosas cambian a lo mejor le ordenan que levante la mano a favor de los intereses cabecistas.

Nada extraordinario sería esto si al empresario y político le aseguran un lugar en el Congreso de la Unión.

En cuanto al dirigente formal del MC en la entidad, JUAN CARLOS ZERTUCHE ROMERO, tampoco lo deben olvidar, en caso de que se dé la extraña alianza. Que se preocupen otros y si quieren figurar tendrán que abrir la cartera.

AL CIERRE

+.-El dirigente de la Sección 30 de Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), ARNULFO RODRÍGUEZ TREVIÑO, tendrá un encuentro con periodistas, este vieres, en la ciudad capital.

Se espera una considerable asistencia dada la capacidad de convocatoria del guía magisterial y que siempre tiene algo importante que informar.