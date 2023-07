Por Agencias

Ciudad de México.- Los senadores del PRI Miguel Ángel Osorio Chong y Nuvia Mayorga convocaron a una rueda de prensa, el próximo lunes, en un hotel de Polanco, en el que “encabezarán un importante anuncio”.

No especifican más, pero versiones al interior del grupo parlamentario priísta apuntaron a que se trata del anuncio de su salida del Revolucionario Institucional, junto con ex funcionarios, ex gobernadores y otros senadores, entre los que se menciona a Claudia Ruíz Massieu y Eruviel Ávila, aunque éste último se encuentra fuera del país.

Hasta el momento ni Osorio Chong ni Nuvia Mayorga han dado mayor información, pero se sabe que desde hace unos días se han reunido con otros priístas que están en contra de la conducción del partido que lleva a cabo Alejandro Moreno Cárdenas, Alito, y la intención es que un grupo grande abandone el Revolucionario Institucional.

Desde que Osorio Chong dejó la coordinación del grupo parlamentario del PRI, en marzo pasado, luego de que Alito promovió su remoción, los tres senadores que no avalaron tal decisión fueron Ruíz Massieu, Mayorga y Eruviel Ávila.

La duda se despejará este lunes a la una de la tarde en el Hotel Camino Real, donde ofrecerán la anunciada conferencia de prensa. (Andrea Becerril y Alma Muñoz/La Jornada).