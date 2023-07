Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La disputa por el mando en el Congreso llevó a que los panistas obtuvieran un triunfo de papel porque, al fin de cuentas, la fracción mayoritaria y aliados continuarán mandando en la 65 Legislatura, luego de que restituyeron la normalidad en el mes de enero del presente año.

En efecto, se acaba de dar un golpe político y mediático en la coyuntura pero poco fue explotado por los cabecistas debido a que los impulsores de la 4T no les dieron tiempo de saborear las mieles de la “victoria”.

Ahora si que el gozo se fue al pozo, en un abrir y cerrar de ojos, dada la reacción rápida de los morenistas en la implementación del plan B para seguir al frente del Poder Legislativo.

La prontitud en el actuar, al dar vida a la Junta de Gobierno, frenó la incertidumbre y permitió a la diputada ÚRSULA SALAZAR MOJICA, y compañía, manejar la crisis y el posible agandalle.

Lo que en realidad se requiere y necesita Morena es alcanzar la mayoría calificada y para allá iban pero, al fin de cuentas, los sensibilizados del PRI y PAN se rajaron y no pudo sumarse a los 24 diputados que permitiría, de una vez por todas, poner en su lugar a los emisarios del pasado.

El registro que se dio en días anteriores es que los operadores del ex Gobernador, GARCÍA CABEZA DE VACA, amagaron a los que se habían sumado a la causa morenista para tumbar una serie de leyes que el diputado panista, FÉLIX GARZA AGUIAR y compañía, confeccionaron de acuerdo a lo dispuesto por su patrón y guía político.

Lo cierto es que, cuando tenía que darse la maniobra, ÚRSULA y los negociadores no lograron la meta y la consecuencia es que los cabecistas continúan haciendo grilla y metiendo ruido.

Lo del plan fallido propició que los panistas volvieran a la carga. Más cuando les comunicaron que el Tribunal Electoral les daría oxígeno puro.

Incluso, de tiempo atrás, más de un diputado integrante del albiceleste festinaban que regresarían a presidir la Junta de Coordinación Política.

El tema es que los panistas y priistas tendrán que alinearse dado que, por ahora, no tienen otra opción.

Le toca a la Comisión Permanente estar al pendiente de lo que suceda en la Legislatura en tanto que el grueso de los diputados ya goza de unas “merecidas vacaciones”.

Va una buena y una mala para los del PAN. La buena es que a su compañero de partido, GARCÍA AGUIAR, El Moyo, le pueden regresar la Jocopo; la mala es que su presidencia será de membrete en tanto que las funciones sustantivas fueron absorbidas por la Junta de Gobierno del Congreso.

Quiere decir que el susodicho tendrá sus “bondades”, por ejemplo firmar algunos documentos en su calidad de jerarca; tal vez pueda incorporar a la nómina a un ayudante extra y a lo mejor le dan su dotación de gasolina y hasta le pagaran algunos gastos de representación, si así lo autoriza la jefa SALAZAR MOJICA.

Lo que vamos a presenciar a futuro en el Congreso no es distinto a lo que sucede en instancias de Gobierno en donde el titular de la dependencia no es el que decide sino alguno de los subsecretarios o el que tiene el área del recurso en sus manos.

Casos de éste tipo de procedimientos hay de sobra pero, básicamente, consiste en tener el cargo pero no el mando o poder.

El paso dado en el Congreso por la bancada del partido en el Gobierno los obliga a no claudicar e ir a fondo en esa ruta para cerrar el paso al ex mandatario, GARCÍA CABEZA DE VACA que, al final de cuentas, es el que no para de estar “jorobando”.

AL CIERRE

Una de las diputada “chapulinas”, que se brincó de Morena al PAN, LETICIA SÁNCHEZ GUILLERMO, propinó una cachetada al periodista INÉS FIGUEROA y todavía el inepto del legislador, LUIS CANTÚ GALVÁN, reclamaba al agredido que no se atreviera a tocar a la mujer.

Por supuesto que INÉS no hizo eso pero la diputada no solo lo golpeó sino que lo amenazó al gritarle: “no me toques porque te voy a partir tu madre”.

Lo que ocurrió es parte de las patadas de ahogado que da la bancada panista, misma que montó su show para decir que retomaban las riendas de la Legislatura.

Hasta llevaron un oficio, disque para destituir a INÉS, el cual se desempeña en calidad de responsable de Comunicación Social del Congreso.

Y será mayor la frustración de los opositores debido a que no cuentan con la mayoría de los miembros de la Legislatura y esto es lo significativo.

Es simple: la minoría conformada por 15 o 16 diputados del PAN y aliados no pueden ostentar el mando que le corresponde a la mayoría que son 20 legisladores de Morena y aliados.

Va nuestra solidaridad para INÉS FIGUEROA y el reclamo para los miembros de la bancada panista que generaron la situación conflictiva que derivó en la agresión verbal y física de parte de la diputada “golpista y golpeadora”.

Ante la sinrazón, el respaldo del gremio periodístico se dejó sentir de inmediato en redes sociales y así debe ser.

Sobre el suceso trascendió que se interpondrá una denuncia de carácter penal en contra de SÁNCHEZ GUILLERMO.

+.-Bien por los alcaldes que hacen causa común con el munícipe de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ, ante la embestida cabecista a través de la Fiscalía estatal.