Por Agencias

Ciudad de México.- El dirigente del PRI, Alejandro Moreno, señaló que pese a la oposición del presidente de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, siguen “trabajando fuerte” para llamar a la base de este partido a que se integre al bloque opositor.

A Dante le pidió “deje de hacerse pato” y decida si va en 2024 con el bloque opositor o seguirá de “lacayo y esquirol” de Morena.

Señaló que mantiene comunicación con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien en la víspera reprochó que su partido haya tomado el camino del “aislamiento”.

El dirigente del tricolor comentó en entrevista que “lo que declaró Dante Delgado es que no quiere ir con nadie, no con nosotros, con nadie. Entonces, lo que hay que decirle es que ya se defina, que no busque pretextos: o está en la oposición y a favor de México, o está con Morena y sus aliados, así de sencillo, que tome la decisión “.

Felicitó a Alfaro porque en su opinión “tiene claro que el rumbo y el país se construye en un gran frente amplio”.

Al término del registro de la senadora Beatriz Paredes, para contender por la representación del bloque opositor integrado por los partidos PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno no dio por descartada una eventual unión con MC.

“En política no puedes dar por muerto a nadie ni a nada. Convocamos a los militantes; ¿qué es lo que le pasó a MC?, su gente sabe qué es la coalición y qué es el cascarón, ahí que se quede Dante”.

-Ve a Alfaro sumado al PRI?

-Es que no es un tema de partido; yo entendí la posición del gobernador Alfaro como una posición pensando en México, en la gran construcción de un frente amplio por la defensa de México. (Fabiola Martínez/La Jornada).