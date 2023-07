Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El diputado de Morena, Juan Vital Román Martínez consideró que Tamaulipas es un estado conservador que todavía no está preparado para ciertos temas, como el del uniforme neutro, que implica que los varones, de acuerdo con su libre albedrío pueden asistir a la escuela con pantalón o con falda.

Cuestionado sobre la posibilidad de que el Congreso del Estado legisle el uniforme neutro, como ya lo hizo y lo aprobó la legislatura de la Ciudad de México, el presidente de la Comisión de Educación en la de Tamaulipas aclaró que, para empezar, el tema no está en la agenda legislativa estatal.

Citó que a diferencia de la Ciudad de México, que fue incluso la primera en aprobar las uniones entre personas del mismo sexo en el año 2009, Tamaulipas es una entidad donde la sociedad todavía no está preparada para esos temas.

El maestro Juan Vital Román aseguró que en Tamaulipas hay otros temas de mayor interés para la sociedad, como el de legislar sobre las cuotas escolares, el bullying y para garantizar agua y luz en todas las escuelas del Estado.

“Yo creo que desde mi punto de vista todavía no estamos preparados, Tamaulipas es un estado conservador y creo que todavía no estamos a la altura de la Ciudad de México, que es una ciudad cosmopolita, con mucha libertad, pero acá en Tamaulipas no estamos viendo ese tema todavía, no está en nuestra agenda”.

Ahorita, añadió el diputado de Morena, no tengo conocimiento de que vayamos a legislar ese tipo de cosas, no hay nada todavía.

Trascendió que los estados de Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nayarit y Puebla, están a favor de los uniformes neutros.

El uniforme neutro entre niñas y niños en escuelas de educación básica va orientado a la decisión de si los estudiantes quieren usar falda o pantalón, sin importar su género.