Por Agencias

Ciudad de México.- Las organizaciones Bishop Accoun-tability (Rendición de Cuentas de Obispos), de Estados Unidos, y Spes Viva, de México, instaron a las autoridades civiles a emprender juicios penales contra presuntos culpables de pederastia clerical y exigieron al Vaticano transparencia en las investigaciones contra obispos por el posible encubrimiento de esos casos.

En conferencia de prensa, Anne Barret Doyle, codirectora de Bishop Accountability, que aglutina a víctimas de abuso de diversos países y cuenta con uno de los archivos más documentados sobre pederastia clerical en diferentes denominaciones religiosas, hizo pública una lista de 12 obispos y una superiora, fundadora de las Discípulas de Jesús Buen Pastor, presuntos responsables de abusos, que se elaboró a partir de denuncias de sobrevivientes e información de medios de comunicación.

Aseguró que conforme avancen las pesquisas, la lista irá creciendo. Destacó que en México se ha presentado “abuso clerical masivo”, al que urge poner fin y castigar eclesiástica y judicialmente a los culpables.

Entre los jerarcas señalados por las agrupaciones están Jonás Guerrero Corona, obispo emérito de Culiacán, por el encubrimiento del sacerdote Carlos López Valdez. Guerrero Corona fue obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México cuando el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo emérito, era titular de la demarcación religiosa.

NORBERTO RIVERA CARRERA, IMPLICADO

También Rivera Carrera figura en la lista de las agrupaciones por presunto encubrimiento en ese caso y en los del fundador de los Legionarios de Cristo, Marcial Maciel, y el del cura Nicolás Aguilar Rivera.

Entre los señalados también está el arzobispo emérito de Antequera-Oaxaca, José Luis Chávez Botello, por el caso del sacerdote Gerardo Silvestre Hernández, quien fue condenado a más de 16 años de prisión por corrupción de menores en hechos ocurridos entre 2009 y 2010.

En la relación también aparece el arzobispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, como presunto responsable de no adoptar medidas disciplinarias contra el sacerdote Salvador Valadez Fuentes, señalado por el abuso de por lo menos tres ex religiosas de la congregación Discípulas de Jesús Buen Pastor, con la complacencia de la fundadora y ex superiora general Silvia López Pérez.

Antes de la rueda de prensa, la Conferencia del Episcopado Mexicano destacó en sus redes sociales algunas de las acciones desplegadas contra la pederastia clerical. “En comunión con el papa Francisco, trabajamos con firmeza iniciativas con la intención de prevenir y hacer justicia, ‘tolerancia cero’ y ‘nunca más’”. (Carolina Gómez y Xessica Xantomila/La Jornada).