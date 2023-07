Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Arnulfo Rodríguez Treviño, informó que no hay ni un solo maestro comisionado en la organización sindical.

Todos los miembros del comité seccional cumplen un horario laboral en su centro de trabajo, y en su tiempo libre acuden al sindicato para atender la cuestión sindical atendiendo las incidencias que afrontan diariamente miles de docentes en Tamaulipas, puntualizó.

“Los de aquí de Victoria van a cumplir a sus escuelas el trabajo y el tiempo que tienen libre van a atender la vida sindical, pero yo no puedo cumplir en Nuevo Laredo, entonces metimos una licencia, que es un acuerdo nacional”.

El mismo, como secretario general, tiene licencia sin goce de sueldo, por lo que reiteró que no hay comisionados sindicales, como hace algunas semanas afirmó el director de la Secundaria Técnica Álvaro Obregón, Enrique Mendoza Martínez, después de que fue acusado de proteger a aviadores y le colocaron una manta en el acceso al plantel, con los nombres de los maestros que supuestamente no trabajan, pero sí cobran.

“Yo como secretario general metí licencia por comisión sindical, yo tengo permiso, ya los de cada región están trabajando en sus escuelas”.

Al respecto, retó nuevamente al directivo en mención a denunciar ante las autoridades educativas la supuesta presencia de personal comisionado adscrito a su plantel.

“Nosotros no tenemos ninguna gente en la Secundaria Técnica, que lo denunció el director; que no sea evasivo. Yo no tengo protegido a nadie de la Sección 30, la que me ayuda a mi es una maestra que trabaja en el ISSSTE y la otra es de Hidalgo, yo no tengo a nadie de la Secundaria Técnica, que no se cobije con nosotros, que cada quien asuma su responsabilidad”.