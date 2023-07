Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Debido a la falta de equidad y la desigualdad entre hombres y mujeres, en que parece que en la mayoría de los casos las leyes le dan la razón a la mujer solo por ser mujer, el ex regidor y activista Marte Alejandro Ruiz Nava propuso la creación del Instituto Estatal del Hombre.

De acuerdo con sus datos, 7 de cada 10 varones son violentados, física o psicológicamente, pero callan por vergüenza y temor a que se burlen de ellos; además de que no cuentan con una institución que los escuche, los apoye y oriente, como sí lo tienen las mujeres.

Hizo énfasis en que la violencia ha crecido mucho en los últimos años y los derechos de los varones son violentados con mayor frecuencia, y en razón de ello es que inició con la promoción de este movimiento en defensa del género masculino.

«Tienen miedo a hablar porque se burlan de ellos, ya que se da por hecho que por ser hombres son fuertes y deben aguantar todo, pero lo cierto es que también hay hombres que lloran y sufren por sus hijos, por su familia».

Citó casos como cuando un hombre tiene hijos y sufre porque su ex pareja no lo deja que los vea, porque no ha cumplido con la pensión alimenticia.

“Y aquí yo creo que se le debe dar la garantía a todos los hombres de poder ponerse al corriente en el pago de esas pensiones y buscar los mecanismos para que puedan resolver eso y no que existan leyes que los obstruyan y les quiten sus derechos, como la credencial de elector, y hasta sean etiquetados y publicados en medios de comunicación”.

Aclaró que la iniciativa de crear el Instituto Estatal del Hombre no es una lucha contra las mujeres sino contra la desigualdad y la injusticia, y reafirmar que quien cometa un delito, en este caso de violencia intrafamiliar, sea hombre o mujer, debe pagar y ser llevado o llevada ante la justicia.

“Si un hombre se atreve a ir en contra de la cuestión femenina lo señalan de machista, de misógino y de violento, y eso también es una violación a sus derechos”.

Ruiz Nava aseguró que muchas veces, por la falta de un apoyo psicológico y afectivo muchos hombres se vuelven alcohólicos, recurren a drogas y hasta piensan en el suicidio.