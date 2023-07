Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Uno de los personajes que no se doblaron ante la embestida del anterior gobernador, el panista FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, fue la senadora GUADALUPE COVARRUBIAS CERVANTES.

En cuanto se dejaba sentir la embestida represora, la morenista, abría micrófono, en el Senado o en ruedas de prensa, para hacer las denuncias públicas que la situación ameritaba.

Y si bien el discurso de COVARRUBIAS CERVANTES está lejos de ser “subyugante” no pocos tamaulipecos vieron con simpatía su participación en la defensa del proyecto que representa.

La imagen que se tiene de la legisladora es la de una dama madura que pese a no jalar multitudes si muestra congruencia con la Cuarta Trasformación.

Cabe mencionar que su labor legislativa y política igual le dejaba tiempo para la pachanga, según un video que circuló, tiempo atrás, en el que se le ve llegar a un convivio, a un lujoso departamento, en el sur de la entidad, al parecer de la actual secretaria del Trabajo, OLGA SOSA.

Ahí se pudieron distinguir connotados morenistas como el ex delegado del Comité Ejecutivo Nacional en Tamaulipas, LUCIO ERNESTO PALACIOS CORDERO, la propia OLGA y ERASMO GOZÁLEZ ROBLEDO, entre otros.

Algún agente doble filtró el video, mismo que se movió en plena contienda por la gubernatura con aviesos fines.

Se entiende que la idea al circular el materia video grabado fue “balconear” a los jerarcas de Morena para que las bases observaran que éstos no se andan con miserias.

En parte de las imágenes se muestra a la senadora llegar al convivio con actitud festiva, como debe ser, bailado la cumbia la Sirenita del orgullo de matamoros, RIGO TOVAR.

Luego del triunfo en la contienda por el Ejecutivo Estatal y el inicio del nuevo Gobierno a cargo de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, a LUPITA se le vio en algunos actos pero se centró en su labor en la Cámara alta, de la que, por cierto, no se sabe mucho, en cuanto a productividad.

De repente la senadora volvió a tomar vuelo con lo de los aspirantes a suceder en el cargo al presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

En principio se pensó que COVARRUBIAS CERVANTES apoyaría a su líder en el Senado, RICARDO MONREAL ÁVILA pero no fue así. Otra versión daba por hecho de que tenía afinidad con el ahora ex Secretario de Gobernación, ADÁN AUGUSTO LÓPEZ HERNÁNDEZ y, al fin de cuentas, sorprendió al convertirse en la responsable de giras del ex Canciller, MARCELO EBRARD CASAUBON.

Hasta ese punto las cosas para la representante popular le continuaron saliendo de bien para arriba.

El caso es que más de uno de sus paisanos creen que la “burbuja” de LUPITA terminó por cambiarla al grado de volverse controladora y excluyente, además de rodearse de un grupito de grillos que en lugar de sumar restan.

Algo de esto trascendió durante la reciente vistita del prospecto presidencial a Tampico.

Sucedió en cuanto a la agenda con los medios de información y en uno de los eventos centrales en que la senadora no les dio su lugar a los dirigentes de las expresiones que, al fin de cuentas, son las que realizan labor de base.

A lo mejor la intención de la legisladora fue centrar la atención en MARCELO pero no es sensato ignorar a los que andan sudando la camiseta todos los días para alcanzar las metas trazadas.

Se supone que LUPITA debió presumir a sus paisanos y el proselitismo que lleva a cabo pero no lo hizo y metió ruido innecesario.

Quizá fue un descuido y no pasa a mayores. Grave que los cercanos a la senadora ya la traigan “encuerdada” con la “fantasía” de que si EBRARD CASAUBON es el elegido ella va será gobernadora de Tamaulipas.

Mal rollo para los cercanos a LUPITA y peor si a ella le ganó la ambición y se olvidó del proyecto de orden superior.

Suele suceder cuando el poder llega de repente y los amanuenses y rémoras de la política no paran de hablarle al oído a su faro, luz y guía.

Me recordó aquella “rola” que a la letra dice: ¡Qué le pasa a Lupita…¡ ¡No sé!..

AL CIERRE

Al que le va bien en su plan para reelegirse es el presidente de Reynosa, CARLOS PEÑA ORTÍZ.

Los cabecistas y morenistas, que actúan como agentes dobles, han intentado dañar la imagen de CARLOS pero han topado con pared.

Aquí aplica aquello de que “veneno que no mata fortalece” ya que se ve a PEÑA ORTIZ muy seguro en el desempeño del cargo y con la vista puesta en el futuro.

+.-Al que no hay que perder de vista para la alcaldía de Matamoros es al diputado local, ISIDRO VARGAS FERNÁNDEZ.

Es un activo de Morena y trae buen ambiente con sus representados.