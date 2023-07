Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Visto está que el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca no entiende que su oportunidad de conducir los destinos de Tamaulipas terminó el 30 de septiembre de 2022. Que no haya podido heredarle la gubernatura a Truko Verástegui, es en buena medida por el abusivo y corrupto gobierno que él encabezó. Y además de abusivo, y corrupto fue un gobierno de muy escasa obra pública.

Cabeza de Vaca fue rechazado en las urnas en la elección de Gobernador. Por eso no pudo heredarle el poder al Truko Verástegui. Si seis años antes logró ganar con su frase «¡De que se van, se van!», seis años después su partido, el PAN, fue contundentemente derrotado en las urnas. Hartos los tamaulipecos de sus abusos, le dieron el triunfo al doctor Américo Villarreal, del partido Morena.

No logró Cabeza de Vaca dejarle el poder al Truko, ni con las carretadas de billetes que el día de la votación se repartieron en «Casas amigas» panistas a lo largo y ancho de todo Tamaulipas.

Con todo y su derrota al no poder dejar en Tamaulipas un gobernador del PAN, Cabeza de Vaca persiste en su deseo de acceder al poder. El viernes en un ambiente de fiesta logró que en la Ciudad de México el PAN nacional recibiera su solicitud de ser candidato a la Presidencia de la República. Pero como el señor trae algunos pendientes con la justicia pues de plano no se presentó para apuntarse ante el temor fundado de ser apresado. Mandó a su hermano, el senador Ismael a que lo anotase en la lista para ser candidato presidencial.

En su afán de «blindarse» para no ser sancionado por sus abusos, Cabeza de Vaca trae bien ocupados a los diputados panistas del Congreso del Estado, diputados que siguen obedeciendo a sus intereses, según lo confirma el ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Armando Zertuche Zuani.

Hay ahora conflicto en el Congreso del Estado. El Tribunal Estatal Electoral ordenó al Congreso devolverle al PAN la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Los diputados de MORENA ya dijeron claramente que seguirán la instrucción, y que entregarán la Jucopo al PAN. Lo que no dijeron fue que, en el marco de sus intenciones de consolidar la 4T en estas tierras iban a quitarle poder a la referida Jucopo.

Así, este sábado 8, sin la presencia de los diputados del PAN y PRI, y el voto en contra de Gustavo Cárdenas de Movimiento Ciudadano, aprobaron en sesión extraordinaria, un dictamen con el que se crea la «Junta de Gobierno» del Congreso del Estado, restando poder, disminuyendo las atribuciones a la multicitada Jucopo.

Vale decir que la referida Junta de Gobierno será presidida por el partido MORENA , en razón de ser el partido que obtuvo más votos en la elección correspondiente a dicha legislatura, además de tener mayores poderes que la Jucopo, que estará subordinada a la primera.

Buenos los tironeos legales en el poder legislativo, tironeos que tienen un solo origen: Cabeza de Vaca quiere seguir impune y no ser llamado a cuentas por la justicia.

2.- Falleció este fin de semana, a los 98 años, Porfirio Muñoz Ledo, todo un personaje de la política nacional, militante del PRI, fundador de la Corriente Democratica del PRI, del PRD y del partido MORENA.

Muñoz Ledo fue lo mismo presidente nacional del PRI que del PRD, Secretario de Educación Pública.

Una de las anécdotas más conocidas de Muñoz Ledo fue cuando en 1988 interrumpió al presidente Miguel de la Madrid en la lectura de su informe presidencial ante el Congreso de la Unión. Otra anécdota fue en Cd. Victoria, cuando buscando formar el PRD estuvo en el presídium. De repente Porfirio sacó un peine y empezó a arreglarse su cabello. Un fotógrafo local, muy avispado y en su particular estilo empezó a enfocarlo, en reacción, Porfirio lo ve a los ojos, y con un ademán de recordatorio maternal, guarda su peine.

En principio se alía pero acaba distanciado de Cuauhtemoc Cárdenas. Hace alianza con Vicente Fox. Luego hace alianza con Andrés Manuel López Obrador de quien termina en conflicto.

Al asumir AMLO la Presidencia de México es Muñoz Ledo quien le entrega la banda presidencial, acaba en conflicto con él por desacuerdos por el manejo de la pandemia del Covid-19, política migratoria y la extensión de la presidencia de la Suprema Corte.

