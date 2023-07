Por Agencias

Ciudad de México.- Por mayoría de votos, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó a Morena cancelar las asambleas públicas de sus aspirantes a encabezar la defensa de la Cuarta Transformación, a fin de llevarlas a lugares cerrados, “preferentemente” en las sedes de este partido.

Igualmente instruye a Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López, Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Gerardo Fernández Noroña, para que una vez que sean notificados del presente acuerdo, sus “asambleas informativas no contengan elementos proselitistas” y sean dirigidos solo a la militancia.

La presidenta de la Comisión, Claudia Zavala, proponía ir más allá, es decir, “ser tajantes” y de plano prohibir estos eventos al considerar que son proselitistas, ya que de lo contrario se estaría soslayando una posible violación al principio de equidad de cara a la contienda de 2024.

Recalcó que no es suficiente “modular” (el actuar de las corcholatas) porque las precampañas inician hasta la tercera semana de noviembre próximo, de ahí que “solo matizarlos nos va a llevar a lo mismo”.

Hoy tenemos documentados los actos proselitistas cuya finalidad es posicionar a Morena y a las seis personas que públicamente han sostenido su aspiración de la candidatura presidencial”, aseveró.

Recordó que la protección al principio de equidad se deriva de las irregularidades de la elección de 2006 y, además, la UTC ya ha emitido medidas de apremio que no han sido acatados. ¿La ley no importa? Yo no concibo que sigamos permitiendo estos actos”, dijo Zavala.

En tanto, los consejeros Rita Bell López Vences y Jorge Montaño Ventura señalaron que con el proyecto elaborado por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTC) se atiende la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, ya el análisis de fondo (si hay actos anticipados de precampaña y de campaña) corresponderá a la Sala Especializada de este mismo Tribunal.

La consejera López propuso en principio una modificación al proyecto a fin de precisar las características de los eventos de las corcholatas.

Así lo dijo:

“Que pueda señalarse puntualmente en cuanto a lo que se manifiesta pueda quedar en los siguientes términos: los actos referidos como recorridos o asambleas informativas en el marco del proceso de selección de la titularidad de la coordinación de los comités de la defensa de la transformación se lleven a cabo preferentemente en lugares pertenecientes al propio partido político, como sus oficinas estatales o municipales; que se pueda señalar en los eventos la concurrencia de militantes y simpatizantes”.

Además, exigir a Morena cumpla con su deber de cuidado y revise previamente los discursos de los aspirantes a esa coordinación.

En una segunda ronda, la consejera apuntó que se da cumplimiento a lo señalado por la Sala Superior y, aunque es una situación novedosa, se están tomando las medidas que marca la normativa.

Montaño propuso matizar el punto resolutivo tercero del proyecto, a fin de que en los eventos se eviten elementos que configuren actos proselitistas.

Luego indicó que se está a favor de dictar la medida y no se puede olvidar que los afectados podrán impugnar y será el TEPJF la que dictará lo que en derecho procede.

Insistió, como en otras sesiones, que no toca a la Comisión de Quejas determinar si se trata o no de un acto proselitista porque esa tarea toca a la Sala Especializada del TEPJF e incluso las fiscalías electorales.

“Nosotros no podemos amonestar o sancionar; vamos a dictar la procedencia (de la medida cautelar)”, dijo.

A su vez, en tercera ronda, Zavala mostró su sorpresa de que en el proyecto original de la UTC sí se avalaba la suspensión total de los eventos y ahora se modifique solo para reiterar las recomendaciones de cumplimiento a la ley electoral. Es decir, que ahora se dicten medidas cautelares solo de modo preventivo y no suspensiva de actos posteriores. (Fabiola Martínez/La Jornada).