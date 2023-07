Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Es buen momento para hacer ajustes en la administración estatal, en los espacios en que se requiera, para que no haya sorpresas en los comicios del 2024, en cuanto a los resultados electorales.

Y aunque la función pública no debería de mezclarse con el tema político, en la realidad no es así.

Porque cumplir a los ciudadanos desde la administración es garantía de apoyo a los candidatos que lance el partido en el poder.

Lo vimos en las elecciones estatales pasadas, en que la mayoría de los electores se desencantó del Gobierno panista, debido a que engañaron a la gente con promesas de hacer una gestión diferente y resultó más de lo mismo.

Fue notorio que los llamados “vientos de cambio” nunca pasaron por el estado y lo que si sucedió fue el saqueo que se hizo al presupuestos y al patrimonio de los tamaulipecos por parte de la cúpula gobernante.

Ante ello, en el 2022 los engañados se cobraron la afrenta en las urnas e impidieron que se diera la continuidad del panismo.

De modo que, el Gobierno de AMÉRICO VILLARREAL ANAYA no puede darse el lujo de caer en la autocomplacencia y menos confiarse de los servidores públicos que no aportan datos contundentes sobre el desempeño de su labor acorde a lo trazado en el Plan Estatal de Desarrollo.

Y es que, al fin y al cabo, la mejor evaluación al mandato actual, que esta comprometida hacer las cosas diferentes y a impulsar la transformación, tendrá lugar en las elecciones del 2024.

Ahora si que lo prometido es deuda y no hay pretexto para que se de el avance, en tanto que hay una alineación entre los ordenes de Gobierno federal y estatal y con algunos municipios.

La advertencia que hizo el mandatario de la entidad, en fecha reciente, en el sentido de que los que no están con la transformación están en contra deberá concretarse en los ajustes requeridos, en el plano de la administración pública y en lo político.

A poco menos de tres meses de cumplirse el primer año del sexenio que lidera VILLARREAL ANAYA, es buen momento para revisar en qué dependencias y localidades se actúa en congruencia y en cuáles se está fallando.

Vale la pena observar a detalle qué se hace o deja de hacer en Educación, Desarrollo Rural, Bienestar Social, Salud, Desarrollo Económico, Obras Públicas, la General de Gobierno, Seguridad, entre otras.

Se entiende que organismos autónomos, en los que el cabecismo todavía tiene a sus acólitos, por ejemplo las fiscalías, en Transparencia y Derechos Humanos, pretendan poner trabas a la transformación pero no en las instancias en que se trabaja para las causas que, en el ámbito nacional, encabeza el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Quizá sea buen tiempo para sugerir modificaciones en cuanto al mando en el Congreso estatal y ponderar si los operadores políticos actúan con eficacia o son parte del problema.

Más si se considera que le volvieron a “comer el mandado” a la fracción mayoritaria y aliados debido a que los contrarios impidieron que se concretaran las modificaciones legales que tumbarían los candados impuestos por el cabecismo.

Los errores se pagan y con mayor razón si se considera lo que está en juego.

El tiempo vuela y si la estrategia apunta a consolidar la histórica victoria del año pasado, la jefatura política tendrá que apretar tuercas.

Si en el Congreso local ya no hay mucho que hacer, el foco tendrá que ponerse en su reconfiguración en base a las elecciones próximas.

Lo propio aplica para los ayuntamientos, en relación a los personajes que pretendan reelegirse y no han dado el ancho, aunque parece ser que ahí no habrá mayores “asegunes” ya que, en general, los munícipes morenistas no desentonaron.

De cualquier manera, acorde a la línea, tendrán que someterse a las encuestas para que sean los ciudadanos los que les den el visto bueno.

Por lo pronto, ya se leyó la cartilla a funcionarios y políticos afines a la 4T y tendrán que atender la línea trazada o atenerse a las consecuencias.

A las y los que de plano, en pocos meses, alcanzaron su nivel de incompetencia lo que les debería de esperar es su expulsión de la nómina y la fría banca.

El mensaje ya se expresó, en tempo y forma, por parte del guía político. El que quiera oír que oiga.

AL CIERRE

Si el descarte de aspirantes a la Presidencia de la República es parte del plan, la oposición ahí la lleva.

Pero si en realidad los que andaban animados y declinaron al poco tiempo de que se dieron a conocer las reglas de participación interna, toparon con marcadas inconsistencias, las cosas no pintan bien para el llamado Frente Amplio por México.

Cierto que la lista de prospectos es larga, sin embargo no por ello, los que mandan en esta mezcolanza de partidos y organizaciones, deben desestimar las criticas de las y el que se bajaron.

Dijeron no al montaje armado CLAUDIA RUIZ, LILY TELLEZ y el ex gobernador de Oaxaca, ALEJANDRO MURAT, debido al método de selección “desigual”.

Hay quienes aseguran que los opositores se prestan al proceso de simulación porque, al fin de cuentas, la determinación de el o la que será la candidata corresponde a los dueños de la jugada: CLAUDIO X. GONZÁLEZ y el ex presidente, CARLOS SALINAS, genuinos representantes de la reacción en el país.