Por Agencias

Ciudad de México.- El activista Rafael Acosta Ángeles, mejor conocido como “Juanito”, se presentó en la Torre Azul de Paseo de la Reforma, donde sesiona el Comité Organizador del Frente Amplio por México, para registrarse como aspirante presidencial, pero no contaba con cita.

Juanito amagó con irse a huelga de hambre si le negaban su derecho político a participar en el proceso interno de la coalición opositora que integran el PAN, PRI y PRD, y pidió que lo atendieran.

Después de dialogar con los integrantes del comité, le agendaron una cita para el próximo domingo 9 de julio a las 11:00 horas, el último día para el registro de aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México.

Aquí me acaba de atender el señor Mauricio Corona y me dijo que pida la cita, y que me la van a dar yo creo que mañana o el domingo y con todo gusto, yo creo que voy a estar aquí”, indicó “Juanito”, quien dijo que no le podían negar el registro por ser de Iztapalapa y no ser “güerito de ojos azules”.

“Juanito”, quien años atrás, apoyó al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador en el proceso de desafuero en su contra, hoy se dijo perseguido político del actual gobierno.

Este viernes, otros miembros de la sociedad civil que sí pudieron registrarse para participar en el proceso interno de la coalición opositora fueron José Enríquez González, Jaime Duarte Martínez, José Jaime Enríquez Félix, Mario Facundo Palacios, Felipe de Jesús Puch Díaz y Adriana Delabre López.

Adriana Delabre López es comediante, standupera, stripper virtual y ama de casa.

Se inscribió como aspirante a la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, y en su registro dijo estar harta de que México esté mal y entre de una crisis a otra. Además, resaltó que es experta en mantener el orden y en “traer en chinga a sus hijas, así que los voy a traer en chinga en el gobierno’.