Por Agencias

Ciudad de México. -Por su segundo día consecutivo, el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó la campaña emprendida por el bloque conservador para atribuirle la responsabilidad de un eventual ataque contra una candidata opositora. “Reiterar que quienes impulsan esta campaña, esta guerra sucia, pues son personajes muy vinculados a Salinas de Gortari, al grupo de poder económico y político que dominaba México”.

Subrayó que su gobierno no ha reprimido a nadie y destacó que no hay elementos que pudieran explicar que se cometiera una agresión porque además de que su movimiento ha sido, es y será pacífico. “¿Por qué vamos a hacerle daño a los posibles candidatos del PAN? Además de que no somos de malas entrañas. ¿Por qué tendríamos que hacerle daño? Es para que se tenga una idea de que no hay ninguna razón, es una invención producto de un coraje exacerbado porque no han podido detener el proceso de trasformación”.

López Obrador agregó que: “Se los voy a demostrar por única vez, ojalá entienda lo del INE y Trife, que no me vayan a sancionar. Es importante que se sepa que no existe ningún fenómeno político que pueda implicar el que se frene, se detenga, sea derrotada la transformación”.

Durante su conferencia, el presidente difundió sendas encuestas de la empresa Covarrubias y la publicación española El País, según la cual, en el primer caso Morena y sus aliados tienen una preferencia electoral de 49 por ciento que contrasta con el 18 por ciento del Frente Amplio por México (PAN, PRI y PRD).

La presentación de la encuesta se hizo poco después de que cuestionara la campaña de algunos periodistas sobre su responsabilidad política en caso de que hubiera algún ataque a una de las aspirantes del Frente Amplio, Xóchitl Gálvez. Consideró que es importante que se sepa, que son capaces de mentir, crear ambientes enrarecidos que es muy característico de la derecha, generar odio, violencia, no tiene que ver con la izquierda, ni en México ni en el mundo.

Afirmó que siempre el autoritarismo lo impulsa la derecha. En México hay suficiente prueba de lo que estoy sosteniendo. “Es en el periodo neoliberal en el que se atreven a asesinar a un candidato, a Luis Donaldo Colosio. En el tiempo que llevamos nosotros no ha habido represión ni va a haber represión”.

El mandatario convocó a sus simpatizantes a no caer en las provocaciones, “serenos morenos”. Si bien es cierto la mayoría de los medios están en contra de nosotros, los medios de manipulación porque pertenecen a la oligarquía corrupta que dominaba el país.

Pidió que “no estemos dudando, vamos muy bien como se trata de un asunto delicado. Ojo, creo que vale la pena, aunque me infraccionen pero lo más importante es mantener la paz y tranquilidad y que no haya ninguna agresión a nadie”.

Exhortó a que todo mundo se tranquilice, se serene. “Vamos muy bien como país, mucho muy bien. México es ejemplo a nivel mundial en el manejo de economía, política social, la forma como enfrentamos el flagelo de la violencia. Nuestras relaciones con el exterior son un ejemplo”. (Alonso Urrutia y Emir Olivares).