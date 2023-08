Por José Gregorio Aguilar

Cd. Victoria, Tamaulipas.- El dirigente del Partido Verde en Tamaulipas, Manuel Muñoz Cano reconoció que él le debe gratitud y lealtad al ex gobernador Eugenio Hernández Flores, con quien no solo ha compartido una fuerte relación de trabajo sino una larga y sólida amistad.

“A partir del año 2000, de tener una cercanía con él, primero como colaborador y después como amigo, tuvimos la oportunidad de estar en un mismo espacio, donde trabajamos en la Ciudad de México en los años que nos tocó estar por allá, y en los últimos años tuvimos comunicación y tuve la oportunidad de estar con la confianza que él me brindó tener esa cercanía y la oportunidad de no perder ese contacto y esa comunicación con él”.

Entrevistado en relación con la liberación del ex gobernador de Tamaulipas, Muñoz Cano, quien fue delegado de Sedesol durante su administración, reafirmó su amistad con “Geño”, reconociendo que fue él quien le dio la oportunidad de servir a los tamaulipecos.

“Siempre lo he dicho: en la vida hay que ser leal y agradecido, y a mí Eugenio a muy temprana edad me dio la oportunidad de trabajar a favor de las y los tamaulipecos y a él le debo lealtad y gratitud. Y y hoy nada me emociona más que él se encuentre en su casa con su mamá, sus hermanas, sus hermanos y desde luego con sus hijos”.

El también empresario victorense aseguró que siempre mantuvo contacto telefónico con el ex gobernador durante el tiempo que estuvo recluido en el penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, y ahora que está libre solo espera tener la oportunidad de verlo para saludarlo y dialogar con quien es uno de los gobernadores con mayor carisma en la historia de Tamaulipas.

“Hemos estado en contacto telefónico y seguramente una vez que desahogue su agenda familiar tendremos la oportunidad de coincidir y platicar y de recordar grandes anécdotas y experiencias que la vida nos ha dado la oportunidad de compartir”.

Muñoz Cano también dijo sentirse emocionado por las múltiples muestras de apoyo y cariño que Hernández Flores ha recibido, no solo de los victorenses, sino de los tamaulipecos en general.

“Estoy muy contento y muy satisfecho que finalmente se llegó el día en que nuestro amigo Eugenio se encuentre con los suyos, y lo celebro porque me ha tocado vivirlo muy de cerca por la confianza y la amistad que él me ha brindado. Me da mucho gusto que esté hoy aquí con los suyos y que haya grandes muestras de afecto de mucha gente de mucha gente de diferentes partes del estado. Y lo más importante, y conociéndolo, creo que lo que él más quiere ahorita es estar entre los suyos”.