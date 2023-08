Por Agencias

Ayutla de los Libres, Guerrero.- “Lo quieran o no lo quieran los libros de texto gratuitos se entregarán en prácticamente todo el país para el ciclo escolar que inicia este lunes”, aseguró desde este histórico municipio el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al encabezar un acto sobre la evaluación de los programas del bienestar en el estado, el mandatario federal también llamó la atención a quienes aspiran a ocupar un cargo de elección popular y subrayó que si bien es válido y un derecho competir por una candidatura, el interés general se debe anteponer al personal. “Lo más importante es luchar por los ideales, por los principios, por la transformación de México”.

Ante decenas de personas que se congregaron en este municipio guerrerense, el jefe del Ejecutivo federal confió en que al cerrar su mandato, en septiembre del año próximo, la gente opte porque continúe la transformación.

Aseveró que se irá tranquilo porque “ya despertó el pueblo” y sabe que al país no le conviene que regrese la corrupción, el racismo, la desigualdad. “Por eso ya no hay nada qué temer, la gente ya sabe qué es lo que conviene”.

Frente al debate y la oposición desde algunos sectores contra los nuevos libros de texto gratuitos, el tabasqueño subrayó: “Los de arriba, corruptos, conservadores, fifís, no quieren que se entreguen los libros, ya hasta metieron amparos, también apoyados por jueces, ministros y magistrados deshonestos. Nada más que el lunes que inician las clases en toda las escuelas, creo que sólo van a quedar pendientes tres o cuatro estados de los 32 (donde no se entregarán por recursos legales promovidos por gobernadores), pero en todos ya van a estar los libros de texto gratuitos, lo quieran o no lo quieran”.

El mandatario remarcó que la educación púbica, al igual que la salud, es un derecho y no un privilegio. Por ello, garantizó que antes que concluya su administración “van a quedar arreglados los centros de salud, hospitales, habrá médicos generales y especialistas, equipos para estudios e intervenciones quirúrgicas y todo de manera gratuita y no van a faltar los medicamentos. ¡Me canso ganso!”.

Así, volvió a reconocer y a agradecer que el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, haya decidido permanecer al frente de la institución, desde la que también coordina el programa para la federalización de los servicios de salud para quienes no cuentan con seguridad social, conocido como IMSS-Bienestar, hasta el final del sexenio, aun cuando tenía posibilidades de competir por la candidatura para la gubernatura de Chiapas, su estado natal.

“Se va a quedar hasta el final, trabajando en beneficio del pueblo. Porque es importante ser candidato, es muy importante, además es un derecho, es legítimo que alguien aspire a ocupar un cargo; nada más que no se debe de olvidar que por encima de los intereses personales está el interés general. Lo más importante es luchar por los ideales, por los principios, por la transformación de México, eso es lo que tenemos que estar pensando: ser buenos servidores públicos, no nada más pensando en el cargo para ver cómo me voy a hacer grande con la riqueza malhabida o cómo voy a enriquecerme y no me va a importar el pueblo”.

Estas afirmaciones del mandatario federal se dan previo a que se defina la próxima semana a quién será su relevo al frente del movimiento de transformación, y ante las denuncias de uno de los aspirantes, el canciller Marcelo Ebrard, de cierta cargada en favor de la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

López Obrador agregó que “la verdadera felicidad es estar bien con uno mismo, estar bien con nuestra conciencia y estar bien con el prójimo, eso es lo que hay que estar pensando siempre”.

Previamente, al abrir su discurso, dijo que tras cuatro décadas de lucha de su parte, está por cerrar su ciclo y su mandato.

“Ya estoy por terminar de cumplir, llevo más de 40 años luchando por la justicia, por la democracia, y tiene que haber relevo generacional. Aquí, en Ayutla, se firmó un plan para derrocar a Santa Anna, porque Antonio López de Santa Anna ya había estado 11 veces como presidente, era un dictador, un tirano, hasta que dijo el pueblo de Ayutla y el pueblo de Guerrero: “Basta, te vas, porque queremos ser libres, no queremos dictadores, no queremos tiranos». Ni líderes morales, ni caudillos, mucho menos caciques, nada de eso, es el pueblo el que manda, es la democracia.

“Y ustedes van a decidir y me voy tranquilo porque ya despertó nuestro pueblo. Ya el pueblo de México es de los más politizados del mundo, de los más avispados, y ya sabe qué le conviene al pueblo y qué no le conviene. ¿Qué no le conviene al pueblo? Que haya corrupción, que se roben el dinero del presupuesto que es dinero del pueblo, eso ya no lo queremos, para nada, fuera eso, al carajo con eso; no queremos la desigualdad, que unos cuantos tengan todo y la mayoría carezca hasta de lo más indispensable”.

El presidente continuó: “¿Qué no queremos? El racismo, que se sientan superiores, de sangre azul, los corruptos y desprecien a los pueblos de las comunidades originarias, los que habitaban antes que todos nosotros, los que habitaban estas tierras desde la época prehispánica, los verdaderos dueños de las tierras, los verdaderos dueños de México, no una minoría rapaz, es el pueblo de México el que manda, es el pueblo de México el dueño de este país. Por eso ya no hay nada qué temer, ya la gente ya sabe qué es lo que conviene”.

Asimismo, enfatizó que al cerrar su mandato está seguro que la gente opte porque el movimiento que encabeza perdure: “También yo espero, no quiero que lo malinterpreten, pero sí deseo y eso sí lo puedo decir, que continúe la transformación en México”. (Alonso Urrutia/La Jornada).