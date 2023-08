Por José Gregorio Aguilar

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El alcalde “morenista” Eduardo Gattás Báez demostró una vez más que es intolerante a la crítica y al cuestionamiento al trabajo que desempeña en la alcaldía, que le han formulado diversos actores políticos y sociales de la ciudad.

Durante su conferencia de prensa a Gattás se le cuestionó sobre la opinión que formuló la diputada del PRI, Alejandra Cárdenas, después de que nuevamente el gobierno municipal dejó de pagar la deuda que tiene con la CFE.

“Yo le pregunto a la diputada Alejandra Cárdenas porqué cuando Pilar Gómez dejó de pagar casi 10 meses y dejó una deuda de 103 millones de pesos, solo de luz, no la vimos expresándose de esa misma forma y con nosotros, con un retraso de 10 días ante la CFE ahora sí lo hace, qué raro; ya se acerca el tema electoral y salió muy participativa la diputada”.

Sin embargo, Gattás no dijo que antes de tomar posesión de presidente municipal de Victoria se cansó de decir que la ex alcaldesa Pilar Gómez y el ex alcalde Xicoténcatl González Uresti desfalcaron no solo a la Comapa sino también al Municipio y que los denunciaría.

En una entrevista previa a las vacaciones de Semana Santa aseguró que “regresando de vacaciones presentaré las denuncias ante la Fiscalía”, pero no pasó nada, dejando la percepción entre los victorenses de la existencia de una especie de complicidad con ambos panistas.

Pero este jueves, la diputada Alejandra Cárdenas fue entrevistada sobre ese señalamiento de Eduardo Gattás y después de negar que exista un enfrentamiento con el ex priista, respondió:

“No hay ningún enfrentamiento… sí escuché los comentarios del alcalde y le externé que yo como diputada, desde que entré, he estado trabajando en el tema del agua, tan así que junto con el gobernador y su equipo, se lleva a cabo ya este semáforo del agua en el Estado”.

Y remató: “yo lo invito a que, en lugar de andar buscando pleitos, nos pongamos a trabajar en conjunto el Congreso del Estado, los alcaldes el gobierno estatal y el federal, porque el tiempo se acaba y tenemos que ponernos a trabajar todos”.

SE BURLA GATTÁS DE LOS VICTORENSES: DICE QUE EL TANDEO DE AGUA ‘ES UN ÉXITO’

Considerado por la mayoría de las empresas encuestadoras como el peor alcalde que ha tenido Victoria, Eduardo Gattás Báez volvió a cerrar los ojos a la realidad, y a las múltiples quejas de cientos de ciudadanos que diariamente, a través de los medios de comunicación y las redes sociales, denuncian fallas en el tandeo de agua y/ o días sin que les llegue una sola gota a sus llaves, no obstante las altas temperaturas que superan los 40 grados centígrados que registra la capital del Estado.

Todos los días, sin excepción, se dan a conocer quejas de las familias de muchas colonias que pasan hasta cuatro días o más sin que les salga una sola gota de agua o bien que el líquido no les llega en el día y horario que de acuerdo con la programación de la Comapa les corresponde tener.

Y es que desde que se implementó el tandeo de agua en Victoria, la situación de desabasto empeoró en los hogares y las autoridades municipales se la pasan justificándose con el pretexto de que la presa y los mantos acuíferos se están vaciando, cuando la realidad es debido la ineptitud prevaleciente tanto en la Comapa como en su propia esfera de responsabilidad, porque no cumplen ni con los días ni en las horas que ellos mismos programaron.

Sin embargo para el alcalde, que sigue atenido al trabajo y al interés del gobernador por Victoria, el programa de tandeo de agua ha sido todo un éxito pues según sus propias palabras son pocas las fallas que ha tenido, declaración que aumenta la molestia de los victorenses que sienten el agravio de contar con el peor alcalde de México, de acuerdo con los diversos ejercicios demoscópicos.