Por Agencias

Mérida Yucatán.- En el último foro regional del Frente Amplio por México para la elección de quién será su candidata presidencial para el 2024, Beatriz Paredes dejó claro que no declinó en favor de Xóchitl Gálvez porque la intención de ese bloque opositor “tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política” en el país, porque “si las mujeres vamos a repetir el modelo patriarcal de los arreglos”, de fingir que la sociedad civil participa, perdónenme ¡estamos jodidas!”.

Fue su participación final, en la que la senadora del PRI pidió “no confundirse”, ya que advirtió, “personalidades brillantes como la de Xóchitl existen, pero la democratización es lo que prendió la fuerza y el entusiasmo, la posibilidad que percibe la gente que puede incidir en las decisiones y que las cúpulas están cambiando”

¿Qué entusiasmó a la ciudadanía, a las redes, los analistas, los militantes de los partidos que participan?, preguntó. “Fue la democratización. No hay que confundirse. Por eso decidí no declinar, porque comprometerme con un proceso tiene que ver con entender la naturaleza del Frente Amplio, tiene que ver con entender que estamos cambiando la historia de cómo se hace política en México”.

Con ello la política priísta salió al paso de las voces que desde la derecha le han pedido declinar en favor de la panista.

Mientras Gálvez seguía su discurso Paredes en igual tono, agregó: “Lo que tenemos que lograr es una nueva manera de articular la política para recuperar la confianza de la sociedad, lo que tenemos que lograr es que se entienda que si venimos a reformar el poder de a de veras, porque eso es lo que se necesita: un nuevo sistema político en que no finjas que la sociedad civil participa, un nuevo sistema político con partidos políticos renovados, para que haya justicia democracia y futuro en el México del siglo XXI para los jóvenes y para todas y para todos”, recalcó entre un aplauso unánime de los asistentes al evento.

Durante ese foro, cuya temática fue la situación de las mujeres y se habló del incremento de la violencia de género y se criticó la política del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia, desde el inicio Paredes aludió a la posibilidad real de que una mujer pueda gobernar en el 2024: “Claudia, Xóchitl, Beatriz, lo que debe significar un verdadero cambio “y no sólo que se refuncione el mismo orden de cosas”.

Por su parte, la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, cerró su participación con la advertencia de que “llegó la hora de romper el techo de cristal, para que ninguna mujer se quede atrás” y fue nombrando los más recientes casos de feminicidios, insistió en que se resiste a que diez mujeres sean asesinadas diariamente en México y seis sean desaparecidas.

“Convoco a mujeres y hombres a un acuerdo compartido para que se gobierne con el corazón y la valentía de una mujer, que no siga el dictado de un hombre insensible y autoritario. Lo que hoy les vengo a ofrecer es un pacto de iguales, cuenten conmigo como mujer libre y sin ataduras, para abrir las puertas de Palacio Nacional a todas y todos”.

Llegó la hora, dijo, de romper “con el viejo pacto patriarcal, para crear uno nuevo, que nos represente a todos. “Si somos diferentes hombres y mujeres, pero valemos igual”.

Gálvez criticó que el gobierno federal “le ha metido 1.2 billones de pesos a Pemex, una empresa que no acaba de levantar” y no haya recursos para el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, detenido en el Senado y haya desaparecido 10 mil estancias infantiles. “Dinero hay sólo que no lo saben utilizar”.

Como fue la constante en los otros foros regionales, las propuestas de fondo las planteó Beatriz Paredes. “Asumir una agenda de equidad de género es nuestra obligación”, resaltó que parte de erradicar cualquier grado de discriminación, apoyar las condiciones para la realización de la persona, mujer, íntegra y multidimensional”.

Ambas deberán ahora esperar a la decisión que se tomara el próximo 3 de septiembre en el Frente Amplio por México, que integran PRI, PAN y PRD, sobre quién será la candidata presidencial que se enfrentará a Morena. (Andrea Becerril y Luis A. Boffil/La Jornada).