Max Ávila

Cd. Victoria, Tamaulipas.- En el PRD están indignados porque Silvano Aureoles y Miguel Ángel Mancera fueron echados de la competencia rumbo a la candidatura presidencial de la alianza maldita. Este jueves Jesús Zambrano señaló que pedirán explicaciones considerando que, según él, cumplieron a cabalidad con el requisito de acumular cada uno 150 mil firmas “y aún más”.

En este sentido al parecer hubo sospechas en el comité organizador de que los interfectos recurrieron a prácticas no muy honorables, por lo tanto, quedaron eliminados. Así de sencillo. Por otra parte, ya sabéis que Beatriz Paredes, Xóchitl Gálvez, Enrique de la Madrid y Santiago Creel pasan a la siguiente ronda.

Empieza lo mero bueno cuando la aspirante a vencer es “la señora X” quien ha recibido todo el apoyo de la minoría rapaz para abanderar eso que llaman “Frente amplio por México”. Se trata de que el PAN haga a un lado a los demás yéndose por la libre en el sueño de ganar a Morena como si la memoria popular hubiera olvidado el enorme daño causado por los grupos conservadores y elitistas.

Por lo pronto el PRD se rebela y es probable que las fisuras se multipliquen. Duro resultará al PRI, por ejemplo, echarse a la calle en respaldo de “la innombrable”. La auténtica militancia lo reclamaría después de la tradición histórica de combatir a la derecha por todos los medios, incluso respondiendo de igual forma a la violencia originada por el fanatismo y la manipulación.

Xóchitl será impuesta como candidata y mucho debiera agradecer el impulso de AMLO desde “las mañaneras”. Es casi una verdad aceptada donde el tricolor ha de jugar el humillante papel de “palero” que más lo acercará a su desaparición. No sabemos qué sucederá con el PRD, pero poco importa considerando que es ruina que apenas se mantiene en pie.

No imaginamos a Beatriz Paredes o Enrique de la Madrid aplaudiendo a “la señora X” y hasta dudamos que Alejandro Moreno Cárdenas llegue hasta el final de la contienda con todo y que el mentado “frente” es asunto de dirigencias y no de las bases partidarias. Es una desesperada complicidad ante el irreversible avance de Morena y la 4T donde a muchos protagonistas de la oposición los persigue su pasado de inmoralidad y corrupción por lo que tarde o temprano serán llamados a cuentas. Lo saben, de ahí la esperanza de que Xóchitl los exonere, como parte que es de su grupo. Apuestan a uno de esos milagros que en política jamás sucederá.

La alianza maldita “hace agua” y al respecto no faltarán novedades en los próximos días. No olvidar que la luna de miel también tiene fecha de caducidad y que los amantes son fieles hasta que la traición demuestre lo contrario. ¡Órale!

POS NO SE PUDO…

Mientras tanto, como usuario frecuente de redes, es probable que Francisco J. Cabeza de Vaca justifique por qué no apareció en la lista final de opositores(as) a Morena por la candidatura presidencial. (Hasta la hora de escribir esta columneja no lo había hecho). Es de suponer en primer término, que no reunió las firmas requeridas y si lo logró, no obtuvo credibilidad suficiente de parte de los integrantes de la comisión organizadora.

Otra versión es que a última hora decidió bajarse de la competencia a pesar de las expectativas despertadas entre sus partidarios que no son pocos, si nos atenemos a la influencia que aun ejerce en algunos sectores y hasta en la administración como es del conocimiento público.

Dícese que el ex gobernador mantiene como prioridad las elecciones del próximo año en Tamaulipas donde, aseguran, ha de convertirse en activista principal de su partido…si es que pa’ entonces puede cruzar el charco, digo yo.

SUCEDE QUE

Eso pasa cuando se pierde el sentido de la proporción o de la realidad, que pa’l caso es lo mismo.

Y hasta la próxima.