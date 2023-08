Clemente Castro González

Cd. Victoria, Tamaulipas.- La eficiencia en el desempeño de cargos públicos se ilustra con gráficas, porcentajes y comparativos, entre otros elementos que permiten rendir cuentas del cumplimiento de proyectos y de metas trazadas.

Pero no solo se trata de esto sino de hacer que los “clientes” o beneficiarios queden conformes con la atención que reciben. Que perciban la cercanía de funcionarios y empleados con los que se interactúa.

Y si bien implica tener una determinada estructura y jerarquía organizacional, en éste caso de atención a sectores sociales que requieren apoyos, los procedimientos tienen que ser sistemáticos, ordenados y ágiles.

Calidad y calidez en el trato para que los sujetos del servicio o entrega de determinado bien queden satisfechos y tengan una imagen positiva de quienes los atienden y de la organización.

Ello debería saberlo y aplicarlo el delegado de Programas Federales para el Desarrollo de Tamaulipas, LUIS LAURO REYES RODRÍGUEZ, con los más de 800 mil beneficiarios que tiene en su padrón el Gobierno de la República en la entidad.

Así tendría que ser, sin excusa ni pretexto, pero todavía hay ineficiencias de parte de los colaboradores del jerarca federal y eso, al fin de cuentas, es bronca de LUIS LAURO.

Entre los que resultan afectados por las disfunciones que se evidencian están los adultos mayores y jóvenes.

Con relación a los primeros, debe decirse que cada que reciben su pensión de la administración federal, tienen que acudir a bancos de Bienestar y hacer fila para recoger su efectivo.

El propio REYES RODRÍGUEZ reconoce que hay problemas dado que faltan más bancos de los mencionados y cita al sur, así como Reynosa, Matamoros y Victoria.

Cierto que existe proyecto para eso pero los bancos no se construyen y operan con la prontitud que se requiere. Aunque lo realizado hasta ahora es una verdadera hazaña.

Desde luego que el beneficiario cuenta con alterativas para evitarse largas filas solo que tendrá que pagar el impuesto que cobran los bancos privados que están en red.

Ante las carencias y la necesidad de que se proteja la salud de los adultos mayores, dadas las altas temperaturas, REYES RODRÍGUEZ no debería tirarse a la hamaca y aplicarse para sensibilizar a su “clientela” a fin de evitar su exposición al sol. Lo mismo podría pasar en temporada de frio.

Nada grato resulta estar formado en filas que avanzan con lentitud. Peor es que haya quienes cumplieron la edad e hicieron el trámite para recibir pensión y que los traigan dando vueltas.

Sé de un caso que tardó cerca de un año para que le hiciera “justicia la Revolución” y ya estaba al frente de la delegación REYES RODRÍGUEZ.

El asunto se le planteó a él y, de inmediato, dio la instrucción a una colaboradora para que se hiciera cargo; ella, a la vez, bajó el mensaje a otra de sus compañeras de labores. Así son los jefecillos…

Tal vez sea la variable y no la constante pero, ¿qué tal si el delegado y sus cercanos son burócratas insensibles y autoritarios?

Nada que ver con el apego del Presidente con los pobres. De manera que esa actitud de pasarse la bolita y no buscar opciones para atender de la mejor manera a los beneficiarios de Programas Federales riñe con la Cuarta Transformación (4T).

Este martes fue uno de estos días de disfunciones ya que decenas de estudiantes del CBTIS 24, de Ciudad Victoria, acudieron al Banco de Bienestar para cobrar lo de sus becas pero se toparon con que el plástico marcaba error.

Para buscar una solución tuvieron que pasar entre 3 y 4 horas formados y sufriendo la temperatura que estaba próxima a los 40 grados centígrados.

Las especulaciones que fluían eran que no llegó el recurso; que hubo errores en el Banco o que los datos de los estudiantes eran incorrectos.

Seguramente el delegado ni por enterado se dio. Lo decimos debido a que no hubo explicación oficial sobre la causa que impidió el cobro de becas.

A propósito, los directivos del CBTIS 24 se les fueron al baño a los padres de familia porque de cobrar, el semestre pasado, mil 800 pesos pasaron a cobrar dos mil 400 pesos. Y eso que la educación pública a éste nivel es gratuita.

En fin. Esa historia da para más y vale la pena hacer una indagación ante lo que es un abuso.

Claro que no es un hecho aislado y no hay razón o al menos no se ha dado la para justificar el incremento.

Los críticos y mal pensados aseguran que lo que no suena a lógico suena a metálico.

Pero de vuelta con LUIS LAURO, en lugar de andar inmerso en la política de los presidenciables bien haría en aplicarse porque está poniendo en mal al Jefe del Ejecutivo Federal y eso se replica a nivel estatal.

Se supone que el delegado está comprometido con la 4T. ¿O acaso REYES RODRÍGUEZ todavía tiene en calidad de héroe a CABEZA DE VACA?

Es urgente que el delegado muestre mayor eficiencia en el trabajo y para eso tiene que aplicarse y bajarle a la pasarela y a la grilla.