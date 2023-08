Por Agencias

El ex senador panista Jorge Luis Preciado denunció que, a pesar de ser el primero en obtener las 150 mil firmas para continuar en el proceso por la candidatura presidencial opositora, el 24 de julio “la plataforma de registro entró en shock y hoy entró en mantenimiento” y no ha recibido su constancia.

En conferencia de prensa esta mañana dijo que, cuando logró el mínimo de apoyos, certificó el resultado ante notario y exigió que la empresa que administra la plataforma, le entregue el certificado correspondiente.

“Ya dejen de manipular la plataforma, porque van a echar a perder el proceso. El registro está complicado, gravemente complicado”, advirtió.

Afirmó que, desde el 24 de julio a las 3 de la mañana que se dio acceso a los aspirantes a la base de datos, confirmó “que tenía mis 150 mil firmas más uno, porque no se pueden registrar más, a partir de ese número, el resto se va a una base de datos de simpatía general”.

No obstante, insistió que al mediodía, cuando “la plataforma entró en shock, fui ante un notario público, licenciado José Antonio reyes Duarte, 29 del Estado de México, que certificó mis 150 mil un firmas, el 24 de julio. El sistema no arrojaba ya ningún resultado”.

Dijo que en los ocho días recientes insistió ante la empresa encargada del sistema le enviara su constancia, al menos por correo, y luego buscó el domicilio, “pero no existe y nadie me contesta ni me han dado cita”.

Preciado refirió que tiene una reunión este miércoles con el dirigente de su partido, Marko Cortés, para abordar el tema, y mostró una conversación con la secretaria general del blanquiazul, Cecilia Patrón, quien le dijo que lo buscarían directivos de la empresa.

Lamentó que tampoco ha tenido respuesta por parte del comité organizador del proceso.