Azahel Jaramillo H.

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues ahí tienen que «fuertes vientos» arrancaron de golpe y porrazo la aspiración del reynosense Francisco García Cabeza de Vaca de convertirse en candidato a la Presidencia de México. Y es que lamentablemente para su ambición presidencial, apenas obtuvo 22 mil 461 firmas de gente que lo quiere de candidato.

Es aquí donde suena interesante la pregunta del periodista Alfredo Guevara en su columna Tinta Negra: “¿Dónde quedaron los 630 mil 513 tamaulipecos que en el 2016 le dieron su voto a CDV?» Es explicable que algunos miles- pocos- hayan fallecido por la pandemia, enfermedades diversas y accidentes, pero caramba, digamos de haber hecho un buen gobierno para no decir que excelente, al menos FCDV debió haber obtenido 300 mil firmas de ciudadanos tamaulipecos, ya no digamos de otras entidades del país que… tuvieron la buena fortuna de no padecer su mal, abusivo gobierno.

Y es que Cabeza de Vaca no creó bienestar sino desempleo. Y en el caso concreto de Cd. Victoria pasó a perjudicar a miles de familias al echar a la calle a unos 15 mil burócratas estatales, y a otros que sin serlo, pasó a perjudicar como fue el caso de la treintena de hotdogueros (entre empleados y dueños de carritos) a quienes desalojó del 17 Carrera Torres para edificar, Cabeza de Vaca, su obra cumbre en Victoria, el edificio del «Winner Coffe», que por una pésima estrategia comercial ni siquiera pudo entregar en funcionamiento.

Otra fue la historia y la obra máxima que en Victoria construyeron seis gobernadores que lo antecedieron.

Don Enrique Cárdenas (+) construyó la ahora llamada «Vieja Torre de Gobierno», y la Unidad gubernamental José López Portillo.

El Dr. Emilio Martínez Manautou nos dejó el Centro Cultural Tamaulipas y los hospitales Infantil y General de Cd. Victoria.

El Ing. Américo Villarreal Guerra nos dejó el Acueducto Presa Vicente Guerrero- Cd. Victoria, El Planetario, y la ampliación del Estadio Marte R. Gómez cuando en 1987 ascendió Correcaminos a Primera División.

Manuel Cavazos Lerma edificó las carreteras Interejidal, Rumbo Nuevo y ampliación de la Victoria-Monterrey.

Tomás Yarrington Ruvalcaba entregó el Museo de Historia Natural de Tamaulipas, TAMUX.

Eugenio Hernández Flores construyó la Unidad gubernamental del Bicentenario.

Egidio Torre Cantú construyó El parque La Loma, y los puentes vehiculares de la Moderna y la Loma.

Lo que sí hizo Cabeza de Vaca y sus gentes que además que despreciaban y hablaban mal de Victoria en sus charlas de restaurante, fue colaborar eficazmente en la derrota del PAN en la elección por la gubernatura en 2022, si bien toda derrota y toda victoria son multifactoriales, pero bien que ayudaron.

Y lo que fueron las cosas. Gran parte del triunfo electoral de Cabeza de Vaca fue obtenido por el voto de los trabajadores y trabajadoras del Gobierno del Estado en Cd. Victoria que le negaron el voto a Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa y se lo dieron a Cabeza de Vaca.

Veremos si el ex gobernador panista logra convencer a la alianza opositora que lo hagan candidato plurinominal a la Cámara de Diputados o al Senado de la República. Lo cierto es que en política hay personajes que en lugar de sumar, restan. Daña pues Cabeza de Vaca a la alianza opositora, ¿o no? NOS VEMOS,

