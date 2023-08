Por Agencias

Zumpango, Estado de México.- Al señalar que las críticas a los libros de texto gratuito por parte de la oposición es una campaña política, Adán Augusto López, aspirante a la coordinación de la defensa de la cuarta transformación, sostuvo que con “politiquería” pretenden que el movimiento de transformación no avance en el país “pero la oposición se va a quedar con un palmo de narices porque la educación va seguir siendo pública, laica y gratuita para todos”.

Sostuvo que los libros de texto van a ayudar a la formación de todos y de todas y reiteró que las críticas se tratan de un asunto político.

Al encabezar una asamblea informativa ante cientos de simpatizantes morenistas en el municipio de Zumpango, Adán Augusto reconoció la participación de los adultos mayores en el triunfo que obtuvo la cuarta transformación en el 2018 y que se tradujo en programas sociales con el apoyo a los adultos mayores, la cual se quedará venga quien venga porque es un derecho y una obligación constitucional.

Criticó al ex presidente Vicente Fox Quesada y a los candidatos de oposición por pretender desaparecer los programas sociales, como la pensión universal de los adultos mayores, de llegar al gobierno con su candidata.

“Por ahí, hay una chachalaca grandota de Guanajuato, si Vicente Fox, que anda diciendo que quiere que regresen la pensión a los ex presidentes y desaparezcan los programas sociales, incluido la pensión de adultos mayores porque las que la reciben son unos… no voy a repetir la palabra, porque yo no me atrevo a faltar al respeto a ustedes, a un pueblo joven, trabajador, comprometido y entregado. El zángano y flojo, y mantenido es él, Vicente Fox”.

Ante la concurrencia preguntó que si quieren que regrese la pensión a los ex presidentes, a lo que la gente respondió con un rotundo: no; además cuestionó que si están de acuerdo que continúe la pensión universal de adultos mayores, a lo que la gente expresaron con un sí.

“Ahí está, ustedes mandan así que Fox se va a tener que aguantar ya no va tener para su cocol, el pueblo manda y la pensión universal para adultos mayores se queda y ya no volverá la pensión para ex presidentes”.

El ex secretario de Gobernación, también se refirió al triunfo que obtuvo el pasado 4 de junio Delfina Gómez Álvarez, quien a partir del próximo mes de septiembre tomará el cargo como gobernadora del Estado de México. “Aprovecho, se acerca septiembre y el Estado de México iniciará formalmente la etapa de la transformación porque Delfina Gómez será la gobernadora, hay que ayudar a Delfina porque no es fácil la tarea; decidieron cortar la colita al dinosaurio y ya se va fue afortunadamente, y ese dinosaurio no pudo cumplir cien años y ahora hay que construir entre todos y en unidad apoyando a Delfina que va ser una gran gobernadora”.

Más tarde se reunió con militantes en Tepotzotlán donde afirmó que lo poco o mucho que sabe de política se lo aprendió y se lo debe a Andrés Manuel López Obrador, a quien dijo, lo va seguir acompañando.

También, sostuvo que el año próximo se va tener una decisión trascendental donde se va reformar el Poder Judicial de la Federación y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Tiene que cambiar tanta podredumbre y tanta injusticia porque en este país desafortunadamente la justicia se vende, está al servicio del mejor postor, del que tiene para pagarla. Aquí están los electricistas años y años peleando les desaparecieron los expedientes en la Suprema Corte de Justicia y la lucha y el llanto de las mujeres electricistas les valió a los insensibles ministros”.

“Nunca más injusticias en este país. En México la injusticia es como la serpiente, solo muerde a los que están descalzos, a los que no tienen para un par de huaraches, a los marginados, a los oprimidos, a los pobres y eso va cambiar porque el pueblo ya se decidió, vamos a cambiar al poder Judicial y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo. (Javier Salinas Cesáreo/La Jornada).