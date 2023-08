Por Agencias

Ciudad de México.- La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) concluyó hoy que el empresario Ricardo Salinas Pliego fue responsable de actos de violencia política de género a través de sus redes sociales en contra de la senadora morenista Citlalli Hernández, por lo que le ordenó borrar 70 mensajes en un plazo de 24 horas.

Durante su sesión de este viernes, el organismo analizó la petición elaborada por Hernández, en el marco del procedimiento especial sancionador 676/2023, para que los magistrados le garantizaran medidas cautelares en contra de los dichos del dueño de Televisión Azteca, quien ha criticado en varias ocasiones a la legisladora por su aspecto físico.

La presidente de la Comisión de Quejas, Claudia Zavala Pérez, propuso declarar procedente la solicitud de la morenista, luego de recordar que diversas normas, entre ellas la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, señalan que no debe haber tolerancia ante las expresiones que denigren a las mujeres por cualquier razón.

La funcionaria resaltó que la violencia política de género comprende difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en el ejercicio de sus funciones políticas, con base en estereotipos de género, para menoscabar su imagen pública.

En ese sentido, consideró que los tuits de Salinas Pliego contra Hernández “sí constituyen un acto de violencia política de género, en su modalidad simbólica y sicológica”, al ser observaciones o comentarios no deseados sobre el cuerpo o la talla de la legisladora. “La sociedad debe tener tolerancia cero ante este tipo de actos”, recalcó.

Por lo anterior, y con el voto unánime de Zavala Pérez y los consejeros Jorge Montaño Ventura y Rita Bell López, se determinó que “es procedente el dictado de medidas cautelares, bajo la vertiente de tutela preventiva, a fin de que Ricardo Benjamín Salinas Pliego se abstenga de realizar manifestaciones o expresiones que, en cualquier modalidad, puedan constituir violencia política en razón de género contra la denunciante”.

Después de conocerse la resolución de la Comisión de Quejas del INE, el empresario respondió en su cuenta de Twitter (hoy X) lo siguiente: “Ahora resulta que no puedo decirle marrano a un marrano porque la Cenadora se ofende, bueno… pues vamos a divertirnos”.

Con emoticones de caras sonrientes, añadió: “Ya no solo es la Educación Comunista ya empiezan a querer controlar la opinión pública y el derecho a la libertad de expresión. estos comunistas van muy rápido queriendo apoderarse del país”.

Minutos más tarde, Salinas Pliego subió una nueva serie de mensajes sobre el tema, entre ellos uno que dice: “Les pido a mi millón y medio de seguidores que NO vayan a atacar a la cenadora en sus redes, ya vimos que es una huerquilla sensible, a pesar de que ella ofende, ataca y golpea a diestra y siniestra. Pásenme la lista de los 70 tweets pues no he visto que es lo que la ofende.

“Y díganme, INE, ¿¿puedo decir Cenadora, Marrana, Gorda, Cochi, Hipopótamo, Corrupta, cerda, payasa, ratera??? No vaya a ser que se sienta identificada la gorda y se enoje. Se viene lo bueno… fuera máscaras #GobiernoComunista y opresor contra la ciudadanía que tenemos el valor de alzar la voz, tomen su lado”.

Por su parte, Citlalli Hernández publicó en sus redes sociales un mensaje en el que subrayó que la queja interpuesta ante el INE no sólo es por ella, sino para frenar la “violencia” de Salinas Pliego contra cualquier otra persona por su apariencia.

“Que aprenda a debatir con ideas, con argumentos. Aquí estamos fuertes y listas para seguir con el debate, pero no dispuestas a que se violente a ninguna mujer, a ninguna persona, por cualquier condición relacionada con su identidad o expresión de cualquier tipo”, resaltó la legisladora.