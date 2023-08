Por Agencias

Ciudad de México.- El histórico ex entrenador argentino César Luis Menotti se encuentra hospitalizado y “muy delicado” de salud, informó este domingo el comentarista mexicano José Ramón Fernández en sus redes sociales.

“Les tengo una mala noticia, me he enterado que el gran César Luis Menotti se encuentra muy delicado en un hospital de Buenos Aires, es algo que me duele mucho. Un gran técnico y sabio del futbol, así como maestro y amigo en transmisiones de Mundiales. Un abrazo con todo mi cariño para él hasta Argentina”, publicó el comunicador en su cuenta de X junto con una foto donde aparece con el otrora estratega.

Menotti, de 84 años de edad, es reconocido principalmente por ser el entrenador que guió a la selección de Argentina a la obtención del título de la Copa Mundial de futbol de 1978.

Su carrera como futbolista duró apenas una década, de 1960 a 1970, donde debutó con Rosario Central, en la Liga de Argentina y se retiró con la Juventus de Turín, de Italia.

Posteriormente se convirtió en director técnico, etapa en la que dejó una huella importante en el mundo del futbol internacional.

Tuvo un breve paso por el balompié mexicano en 1991, cuando dirigió a la selección nacional en 20 partidos, dejando grandes enseñanzas para los jugadores que en aquel entonces formaban parte del conjunto tricolor.

Regresó al país en 2006 para comandar al Puebla y un año después ocupó el banquillo de los Tecos.

También dirigió a equipos como el Barcelona y el Atlético de Madrid, en España, el Boca Juniors y el River Plate, en Argentina.