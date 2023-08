Por Agencias

Jurgen Klopp, entrenador del Liverpool, mostró su preocupación sobre el calendario de fichajes de Arabia Saudita, más largo que el europeo, pidiendo que las instituciones regidoras del futbol lo regulen, mientras se multiplica la salida de jugadores de clubes europeos.

Desde Singapur, donde su equipo se tiene que enfrentar al Bayern Múnich en un amistoso el miércoles, Klopp expresó su preocupación al responder una pregunta sobre la probable salida de Sadio Mané, exjugador de los ‘Reds’ y actual jugador del Bayern, con destino al club saudita Al-Nassr.

The Reds say farewell to @_fabinhotavares ❤️ pic.twitter.com/0gdNFrLzYO

— Liverpool FC (@LFC) August 1, 2023